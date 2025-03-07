Дмитрий Коцюбайло — что известно о Да Винчи

Погибший военный Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло. Фото: facebook/Дмитрий Коцюбайло

В пятницу, 7 марта, вторая годовщина смерти командира спецподразделения "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайло. Он пошел на фронт добровольцем еще в 2014 году.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о Дмитрии Коцюбайло и каким был путь Героя Украины.

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Что известно о Дмитрии Коцюбайло

Дмитрий Коцюбайло родился 1 ноября 1995 года в селе Заднестрянское Ивано-Франковской области. У него было еще четыре сестры и брат, а его прадед воевал в составе УПА. С детства Дмитрий увлекался рисованием и мечтал стать художником. Именно поэтому он получил позывной "Да Винчи".

Военный принимал активное участие в Революции Достоинства в 2013-2014 годах. После событий на Майдане в 18-летнем возрасте он добровольно пошел на фронт, присоединившись к Добровольческому украинскому корпусу "Правый сектор".

Он участвовал в боях за Карловку, Пески и Саур-Могилу. Однако во время выполнения боевых задач в Песках 2014 года Дмитрий Коцюбайло получил ранение и несколько месяцев лечился.

Дмитрий Коцюбайло на фронте. Фото: Дмитрий Коцюбайло / Facebook

"На Песках на мои позиции прилетело: перелом, осколочное ранение. Я лежал полтора месяца в больнице. Я сбежал из больницы. У меня рука полностью не работала, а я уже поехал на Пески. Ничего, рука так быстрее разрабатывалась, я же с автоматом. Пока враг на нашей земле, я не считаю, что надо расходиться сейчас по домам. Ничем хорошим оно не закончится. Оно закончится еще большими потерями нашими и большим кровопролитием", — рассказывал Да Винчи в 2015 году.

В 21 год он стал самым молодым командиром 1-й штурмовой роты ДУК ПС. А в 2016 году его назначили командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Волки Да Винчи".

30 ноября 2021 года Дмитрий Коцюбайло был удостоен звания Героя Украины за личное мужество, проявленное при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Он стал первым добровольцем, которому это звание было присвоено при жизни.

Зеленский вручил награду Дмитрию Коцюбайло. Фото: УНИАН

Во время полномасштабного вторжения России Коцюбайло и его добровольческое подразделение были на Донбассе. В середине февраля рота "Да Винчи" воевала вблизи Счастья. Позже его подразделение переместилось на Криворожское направление, затем на Харьковщину и после этого на Луганщину и Донетчину. Он принимал активное участие в деоккупации Харьковской области.

Дмитрий Коцюбайло на фронте. Фото: Дмитрий Коцюбайло / Facebook

7 марта 2023 года Дмитрий Коцюбайло погиб в бою под Бахмутом Донецкой области, защищая Украину от российской агрессии. Возле него разорвалась минометная мина, один из осколков попал в шею.

Напомним, 1 ноября в День рождения Дмитрия "Да Винчи" в Донецкой области открыли памятную стелу в его честь.

В тот день Дмитрию Коцюбайло, который отдал жизнь за свободу нашего государства, исполнилось бы 29 лет.