Дмитро Коцюбайло — що відомо про Да Вінчі

Загиблий військовий Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло. Фото: facebook/Дмитро Коцюбайло

У п'ятницю, 7 березня, другі роковини смерті командира спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла. Він пішов на фронт добровольцем ще у 2014 році.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про Дмитра Коцюбайла та яким був шлях Героя України.

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Що відомо про Дмитра Коцюбайла

Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянське Івано-Франківської області. Він мав ще чотирьох сестер та брата, а його прадід воював у складі УПА. З дитинства Дмитро захоплювався малюванням та мріяв стати художником. Саме через це він отримав позивний "Да Вінчі".

Військовий брав активну участь у Революції Гідності у 2013-2014 роках. Після подій на Майдані у 18-річному віці він добровільно пішов на фронт, приєднавшись до Добровольчого українського корпусу "Правий сектор".

Він брав участь у боях за Карлівку, Піски та Савур-Могилу. Однак під час виконання бойових завдань у Пісках 2014 року Дмитро Коцюбайло отримав поранення і кілька місяців лікувався.

Дмитро Коцюбайло на фронті. Фото: Дмитро Коцюбайло / Facebook

"На Пісках на мої позиції прилетіло: перелом, осколкове поранення. Я лежав півтора місяця в лікарні. Я втік з лікарні. В мене рука повністю не працювала, а я вже був поїхав на Піски. Нічого, рука так швидше розроблялась, я ж з автоматом. Поки ворог на нашій землі, я не вважаю, що треба розходитися зараз по домівках. Нічим добрим воно не закінчиться. Воно закінчиться ще великими втратами нашими і великим кровопролиттям", — розповідав Да Вінчі 2015 року.

В 21 рік він став наймолодшим командиром 1-ї штурмової роти ДУК ПС. А 2016 року його призначили командиром 1-шої окремої штурмової роти "Вовки Да Вінчі".

30 листопада 2021 року Дмитро Коцюбайло був удостоєний звання Героя України за особисту мужність, виявлену при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Він став першим добровольцем, якому це звання було присвоєно за життя.

Зеленський вручив нагороду вручив нагороду Дмитру Коцюбайлу. Фото: УНІАН

Під час повномасштабного вторгнення Росії Коцюбайло та його добровольчий підрозділ були на Донбасі. В середині лютого рота Да Вінчі воювала поблизу Щастя. Пізніше його підрозділ перемістився на Криворізький напрямок, потім на Харківщину і після цього на Луганщину і Донеччину. Він брав активну участь у деокупації Харківської області.

Дмитро Коцюбайло на фронті. Фото: Дмитро Коцюбайло / Facebook

7 березня 2023 року Дмитро Коцюбайло загинув у бою під Бахмутом Донецької області, захищаючи Україну від російської агресії. Біля нього розірвалася мінометна міна, один з уламків влучив у шию.

Нагадаємо, 1 листопада у День народження Дмитра "Да Вінчі" в Донецькій області відкрили пам'ятну стелу на його честь.

Того дня Дмитру Коцюбайлу, який віддав життя за свободу нашої держави, виповнилося б 29 років.