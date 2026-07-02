Дроны с краской: РФ заявила об "атаке" на посольство в Швеции
Российское дипломатическое представительство в Швеции вновь оказалось в центре скандала, объявив об очередной "атаке" на свою территорию. На этот раз дипломаты страны-агрессора пожаловались на налет квадрокоптеров, которые якобы забросали здание краской и имитацией взрывных устройств.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение посольства РФ в Швеции.
Атака на посольство РФ в Швеции
В России заявляют, что инцидент произошел ночью 2 июля. Над территорией посольства были замечены беспилотники, один из которых якобы сбросил емкость с красной краской. Другой дрон, к которому был прикреплен муляж самодельного взрывного устройства, упал неподалеку от дипломатического здания.
Российская сторона сразу же заявила, что это была "попытка запугивания", но при этом добавила, что "не сдастся", жалуясь на регулярные нападения в шведской столице.
Москва обвинила во всем власти Швеции. Российское посольство выступило с официальными требованиями предоставить объяснения, почему местные правоохранительные органы лишь фиксируют инциденты, а не предотвращают их.
"В таких условиях вся ответственность за продолжение атак на дипломатическую миссию России и их возможные последствия ложится на шведскую сторону", — объявили свой "приговор" дипломаты РФ.
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