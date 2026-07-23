Дроны массированно атаковали Россию: под ударами оказались НПЗ и Wildberries

Пожар в России в результате атаки дронов. Фото: российские СМИ

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

В ночь на 23 июля дроны подвергли Россию массированной атаке. Взрывы раздавались в разных городах страны-террористки. В частности, под ударами оказались нефтеперерабатывающий завод и склад компании Wildberries.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Новини.LIVE.

Массированный обстрел России 23 июля

Беспилотники совершили атаку на нефтеперерабатывающий завод "НС-Ойл", расположенный в поселке Новоспасское Ульяновской области России.

Пожар на НПЗ. Фото: t.me/exilenova_plus

По информации СМИ, за последние годы завод существенно нарастил мощности — объемы переработки выросли с 20 тысяч до 600 тысяч тонн в год.

Кроме того, была атакована нефтебаза в Ульяновской области, в результате чего произошел масштабный пожар.

Пожар в Ульяновской области в результате атаки дронов 23 июля. Фото: t.me/exilenova_plus

Кроме того, сообщается, что под атакой этой ночью оказался склад компании Wildberries в Воронеже.

Также взрывы прогремели в Башкортостане. Там дроны атаковали объект "Транснефть-Урал". Речь идет о линейной производственно-диспетчерской станции "Субханкулово" в городе Туймазы. После атаки загорелся один из резервуаров.

Пожар в Башкортостане. Фото: t.me/exilenova_plus

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Reuters, российские власти временно ограничили судоходство в порту Новороссийска — вход и выход судов запрещены в период с 00:00 до 05:00. Такое решение связывают с атаками украинских беспилотников.

А в ночь на 21 июля в российском Липецке прогремела серия взрывов, после чего возник пожар вблизи теплоэлектроцентрали. Перед этим в регионе была объявлена ракетная тревога.