Главная Новости дня Дроны для фронта могут подешеветь — какое решение предлагают Раде

Дроны для фронта могут подешеветь — какое решение предлагают Раде

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 12:15
Рада хочет отменить НДС на дроны для армии
БпЛА "Гара" вблизи Покровска. Фото: Reuters

Верховной Раде предлагают освободить от НДС операции по поставке беспилотников и комплектующих к ним. Законопроект направлен на повышение эффективности обеспечения Сил обороны в условиях продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Соответствующий документ уже зарегистрировали в парламенте.

проєкт про дрони
Законопроект об отмене НДС. Фото: скриншот

Предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, которыми предусматривается расширение категории беспилотных летательных аппаратов, операции по поставке которых освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость. Сюда также предлагают включить аккумуляторы, пусковые установки и наземные станции дистанционного управления.

"Законопроект направлен на достижение общественно значимой цели — усиление обороноспособности Украины в условиях вооруженной агрессии, и соответствует национальным интересам государства. Его принятие будет способствовать повышению возможностей Сил безопасности и обороны Украины путем ускорения поставок современных беспилотных систем, уменьшение финансовых и административных барьеров в цепях поставок, в том числе за счет благотворительной помощи", говорится в сообщении.

По состоянию на сейчас документ прорабатывается в комитете.

Что такое НДС и как это влияет на цену товаров

НДС — это налог на добавленную стоимость, который обычно составляет 20% от цены товара или услуги. То есть, если товар стоит 100 гривен, то с НДС покупатель будет платить 120 гривен. 20 гривен из этой суммы — это налог, который идет государству.

Соответственно, если НДС на комплектующие для дронов отменят, потому что они будут стоить дешевле.

Напомним, недавно на вооружении ВСУ появились уникальные беспилотники.

Также мы писали, какую должность в Минобороны получил волонтер Сергей Стерненко.

Верховная Рада дроны законопроект война в Украине беспилотник парламент НДС
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
