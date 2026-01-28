Відео
Підтримати ЗСУ
Дрони для фронту можуть подешевшати — яке рішення пропонують Раді

Дрони для фронту можуть подешевшати — яке рішення пропонують Раді

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 12:15
Рада хоче скасувати ПДВ на дрони для армії
БпЛА "Гара" поблизу Покровська. Фото: Reuters

Верховній Раді пропонують звільнити від ПДВ операції з постачання безпілотників та комплектуючих до них. Законопроєкт спрямований на підвищення ефективності забезпечення Сил оборони в умовах триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України. 

Відповідний документ вже зареєстрували в парламенті.

проєкт про дрони
Законопроєкт про скасування ПДВ. Фото: скриншот

Пропонується внести зміни до Податкового кодексу, якими передбачається розширення категорії безпілотних літальних апаратів, операції з постачання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість. Сюди також пропонують включити акумулятори, пускові установки та наземні станції дистанційного керування.

"Законопроєкт спрямований на досягнення суспільно значущої мети — посилення обороноздатності України в умовах збройної агресії, та відповідає національним інтересам держави. Його прийняття сприятиме підвищенню спроможностей Сил безпеки і оборони України шляхом прискорення постачання сучасних безпілотних систем, зменшення фінансових та адміністративних бар’єрів у ланцюгах постачання, у тому числі за рахунок благодійної допомоги", йдеться в повідомленні.

Станом на зараз документ опрацьовується в комітеті.

Що таке ПДВ і як це впливає на ціну товарів

ПДВ — це податок на додану вартість, який зазвичай становить 20% від ціни товару чи послуги. Тобто, якщо товар коштує 100 гривень, то з ПДВ покупець платитиме 120 гривень. 20 гривень з цієї суми — це податок, який йде державі.

Відповідно, якщо ПДВ на комплектуючі для дронів скасують, бо вони коштуватимуть дешевше.

Нагадаємо, нещодавно на озброєнні ЗСУ з’явилися унікальні безпілотники.

Також ми писали, яку посаду в Міноборони отримав волонтер Сергій Стерненко.

Верховна Рада дрони законопроєкт війна в Україні безпілотник парламент ПДВ
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
