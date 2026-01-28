Рада хоче скасувати ПДВ на дрони для армії

БпЛА "Гара" поблизу Покровська. Фото: Reuters

Верховній Раді пропонують звільнити від ПДВ операції з постачання безпілотників та комплектуючих до них. Законопроєкт спрямований на підвищення ефективності забезпечення Сил оборони в умовах триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України.

Відповідний документ вже зареєстрували в парламенті.

Законопроєкт про скасування ПДВ. Фото: скриншот

Пропонується внести зміни до Податкового кодексу, якими передбачається розширення категорії безпілотних літальних апаратів, операції з постачання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість. Сюди також пропонують включити акумулятори, пускові установки та наземні станції дистанційного керування.

"Законопроєкт спрямований на досягнення суспільно значущої мети — посилення обороноздатності України в умовах збройної агресії, та відповідає національним інтересам держави. Його прийняття сприятиме підвищенню спроможностей Сил безпеки і оборони України шляхом прискорення постачання сучасних безпілотних систем, зменшення фінансових та адміністративних бар’єрів у ланцюгах постачання, у тому числі за рахунок благодійної допомоги", — йдеться в повідомленні.

Станом на зараз документ опрацьовується в комітеті.

Що таке ПДВ і як це впливає на ціну товарів

ПДВ — це податок на додану вартість, який зазвичай становить 20% від ціни товару чи послуги. Тобто, якщо товар коштує 100 гривень, то з ПДВ покупець платитиме 120 гривень. 20 гривень з цієї суми — це податок, який йде державі.

Відповідно, якщо ПДВ на комплектуючі для дронів скасують, бо вони коштуватимуть дешевше.

