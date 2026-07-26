Дроны бьют уже на 3 000 км: Зеленский заявил о новом этапе дальнобойных ударов

Совещание Владимира Зеленского с военным руководством. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Карина Приходько Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о расширении возможностей украинских дальнобойных ударов по территории России. По его словам, украинские войска уже способны поражать цели на расстоянии более 3 000 километров, а работа над увеличением этой дистанции продолжается.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Дальнобойные удары по России

Зеленский рассказал, что провел совещание, посвященное реализации плана дальнобойных операций против РФ. По его словам, Украина последовательно выполняет определенные приоритеты по нанесению ударов по военным и экономическим объектам страны-агрессора. Он подчеркнул, что преимущество России в виде глубокого тыла постепенно теряет своё значение.

Евгений Хмара на совещании. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Михаил Драпатый на совещании. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Глава государства отметил, что значительная часть российской системы противовоздушной обороны вынуждена концентрироваться вокруг Москвы, государственных резиденций, Крымского моста и Санкт-Петербурга, что создает для российского руководства новые вызовы.

"Мы уже доказали, что украинские дроны могут достигать, в частности, целей в Уральском регионе, в Сибири и других отдаленных от Москвы землях. Только за этот год с начала реализации нашего плана дальнобойных санкций уже выполнено более тысячи огневых задач. Были поражены нефтяные объекты, критически важные военные производства, системно значимые объекты российской логистики", — рассказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что в ходе совещания также было согласовано продолжение операций и обновлен перечень приоритетных целей. Главной целью остается усиление давления на Россию путем нанесения экономических потерь, затруднения производства вооружений и создания условий для реальной дипломатии.

"Мы представили все необходимые предложения политическому руководству России, чтобы завершить войну достойным миром. Все партнеры знают, что нужно. Наша точность эффективно способствует созданию условий для реальной дипломатии. Спасибо Силам обороны Украины! Слава Украине!" — подытожил президент.

Как писали Новини.LIVE, ранее Зеленский сообщал, что ВСУ нанесли удары по России и Каспийскому морю. Некоторые объекты противника расположены в 1200 километрах от государственной границы Украины.

В то же время 22 июля дроны поразили ещё два логистических центра Wildberries в России. Всего с 18 июля под атаками оказались уже пять логистических комплексов компании.