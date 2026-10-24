Украинский военный с дроном в руках. Иллюстративное фото: facebook.com/p/Сили-безпілотних-систем-ЗС-України-61563854736481

Украина и Финляндия расширяют сотрудничество в сфере оборонных технологий. Украинская компания Sine Engineering запустила совместную инициативу по разработке, испытанию и производству технологий двойного назначения. Одно из ключевых направлений — навигационные системы, позволяющие дронам работать без GPS.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Kyiv Independent.

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Как Украина и Финляндия будут развивать технологии для дронов

Украинская оборонная компания Sine Engineering запустила новую совместную инициативу с Финляндией. Проект предусматривает разработку, испытания и производство технологий двойного назначения на территории скандинавской страны.

Инициатива будет охватывать устойчивые системы связи, навигации и автономности бортовых систем. Sine Engineering специализируется на программном обеспечении для навигации, не зависящей от спутников, что позволяет беспилотникам летать без использования GPS.

В компании рассчитывают, что правительства Украины и Финляндии поддержат проект и включат его в перечень инициатив в рамках Соглашения о дронах. Этот документ страны подписали 23 сентября. Он предусматривает обмен технологиями и опытом, сотрудничество в сфере исследований и инноваций, а также совместную разработку и производство технологий для беспилотников.

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Что говорят в Sine Engineering

Генеральный директор и соучредитель Sine Engineering Андрей Чулик выразил надежду, что правительства обеих стран поддержат совместную исследовательскую инициативу и включат ее в перечень проектов в рамках двустороннего соглашения. Он также подчеркнул ожидаемый вклад проекта в обороноспособность Украины и Финляндии и безопасность их союзников.

"Мы надеемся на поддержку правительств Украины и Финляндии в включении нашей совместной инициативы по исследованиям и разработкам в перечень проектов в рамках Соглашения о дронах.

Мы уверены, что эта инициатива укрепит технологический потенциал, обороноспособность и устойчивость Украины и Финляндии, одновременно способствуя безопасности Европы и наших союзников", — подчеркнул Андрей Чулик, генеральный директор и соучредитель Sine Engineering.

Новая инициатива является продолжением деятельности компании в Финляндии. В прошлом году Sine Engineering открыла там офис. Тогда же в компании сообщали о планах создавать за рубежом научно-исследовательские центры, чтобы привлекать радиоинженеров из Европы и помочь преодолеть дефицит специалистов в Украине.

Sine Engineering надеется расширить свою финскую команду до 100 человек к концу 2026 года. Согласно плану компании, 80% сотрудников будут составлять инженеры.

Новини.LIVE сообщали, что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Россия не подает никаких позитивных сигналов в ходе мирных переговоров по Украине. Он подчеркнул, что Финляндия поддерживает Киев в переговорном процессе, в частности при участии президента Александра Стубба. Орпо также призвал ЕС и его страны-члены не заключать газовые соглашения с Россией, пока она продолжает войну против Украины.

Новини.LIVE писали, что 22 октября 2026 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Финляндия подписали семь документов на общую сумму 300 млн евро. Соглашения предусматривают сотрудничество в оборонной сфере, поддержку энергетики и развитие логистики, в частности поставки локомотивов и энергетического оборудования. Также страны планируют расширить использование спутниковых возможностей финских компаний Nokia и ICEYE для нужд украинской обороны.