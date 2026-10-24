Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дроны без GPS: Украина расширяет сотрудничество с Финляндией

Дроны без GPS: Украина расширяет сотрудничество с Финляндией

Ua ru
24 октября 2026 16:29
Украина и Финляндия будут разрабатывать технологии дронов без GPS acebook.com/p/Сили-безпілотних-систем-ЗС-України-61563854736481
Украинский военный с дроном в руках. Иллюстративное фото: facebook.com/p/Сили-безпілотних-систем-ЗС-України-61563854736481

Украина и Финляндия расширяют сотрудничество в сфере оборонных технологий. Украинская компания Sine Engineering запустила совместную инициативу по разработке, испытанию и производству технологий двойного назначения. Одно из ключевых направлений — навигационные системы, позволяющие дронам работать без GPS.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Kyiv Independent.

Реклама

Как Украина и Финляндия будут развивать технологии для дронов

Украинская оборонная компания Sine Engineering запустила новую совместную инициативу с Финляндией. Проект предусматривает разработку, испытания и производство технологий двойного назначения на территории скандинавской страны.

Инициатива будет охватывать устойчивые системы связи, навигации и автономности бортовых систем. Sine Engineering специализируется на программном обеспечении для навигации, не зависящей от спутников, что позволяет беспилотникам летать без использования GPS.

В компании рассчитывают, что правительства Украины и Финляндии поддержат проект и включат его в перечень инициатив в рамках Соглашения о дронах. Этот документ страны подписали 23 сентября. Он предусматривает обмен технологиями и опытом, сотрудничество в сфере исследований и инноваций, а также совместную разработку и производство технологий для беспилотников.

Читайте также:

Что говорят в Sine Engineering

Генеральный директор и соучредитель Sine Engineering Андрей Чулик выразил надежду, что правительства обеих стран поддержат совместную исследовательскую инициативу и включат ее в перечень проектов в рамках двустороннего соглашения. Он также подчеркнул ожидаемый вклад проекта в обороноспособность Украины и Финляндии и безопасность их союзников.

"Мы надеемся на поддержку правительств Украины и Финляндии в включении нашей совместной инициативы по исследованиям и разработкам в перечень проектов в рамках Соглашения о дронах.

Мы уверены, что эта инициатива укрепит технологический потенциал, обороноспособность и устойчивость Украины и Финляндии, одновременно способствуя безопасности Европы и наших союзников", — подчеркнул Андрей Чулик, генеральный директор и соучредитель Sine Engineering.

Новая инициатива является продолжением деятельности компании в Финляндии. В прошлом году Sine Engineering открыла там офис. Тогда же в компании сообщали о планах создавать за рубежом научно-исследовательские центры, чтобы привлекать радиоинженеров из Европы и помочь преодолеть дефицит специалистов в Украине.

Sine Engineering надеется расширить свою финскую команду до 100 человек к концу 2026 года. Согласно плану компании, 80% сотрудников будут составлять инженеры.

Новини.LIVE сообщали, что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Россия не подает никаких позитивных сигналов в ходе мирных переговоров по Украине. Он подчеркнул, что Финляндия поддерживает Киев в переговорном процессе, в частности при участии президента Александра Стубба. Орпо также призвал ЕС и его страны-члены не заключать газовые соглашения с Россией, пока она продолжает войну против Украины.

Новини.LIVE писали, что 22 октября 2026 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Финляндия подписали семь документов на общую сумму 300 млн евро. Соглашения предусматривают сотрудничество в оборонной сфере, поддержку энергетики и развитие логистики, в частности поставки локомотивов и энергетического оборудования. Также страны планируют расширить использование спутниковых возможностей финских компаний Nokia и ICEYE для нужд украинской обороны.

беспилотники Украина Финляндия дроны Силы беспилотных систем ВСУ сотрудничество БпЛА
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации