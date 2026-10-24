Український військовий з безпілотником у руках. Ілюстративне фото: facebook.com/p/Сили-безпілотних-систем-ЗС-України-61563854736481

Україна та Фінляндія розширюють співпрацю у сфері оборонних технологій. Українська компанія Sine Engineering започаткувала спільну ініціативу з розробки, випробування та виробництва технологій подвійного призначення. Один із ключових напрямів — системи навігації, які дають змогу дронам працювати без GPS.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на The Kyiv Independent.

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Як Україна та Фінляндія розвиватимуть технології для дронів

Українська оборонна компанія Sine Engineering започаткувала нову спільну ініціативу з Фінляндією. Проєкт передбачає розробку, випробування та виробництво технологій подвійного призначення на території скандинавської країни.

Ініціатива охоплюватиме стійкі системи зв’язку, навігації та автономності бортових систем. Sine Engineering спеціалізується на програмному забезпеченні для навігації, яка не залежить від супутників, що дає змогу безпілотникам літати без використання GPS.

У компанії розраховують, що уряди України та Фінляндії підтримають проєкт і включать його до переліку ініціатив у межах Угоди про дрони. Цей документ країни підписали 23 вересня. Він передбачає обмін технологіями й досвідом, співпрацю у сфері досліджень та інновацій, а також спільну розробку й виробництво технологій для безпілотників.

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Що кажуть у Sine Engineering

Генеральний директор і співзасновник Sine Engineering Андрій Чулик висловив сподівання, що уряди обох країн підтримають спільну дослідницьку ініціативу та включать її до переліку проєктів у межах двосторонньої угоди. Він також наголосив на очікуваному внеску проєкту в обороноздатність України та Фінляндії й безпеку їхніх союзників.

"Ми сподіваємося на підтримку урядів України та Фінляндії у включенні нашої спільної ініціативи з досліджень та розробок до переліку проєктів у рамках Угоди про дрони.

Ми впевнені, що ця ініціатива зміцнить технологічний потенціал, обороноздатність та стійкість України та Фінляндії, водночас сприяючи безпеці Європи та наших союзників", — наголосив Андрій Чулик, генеральний директор та співзасновник Sine Engineering.

Нова ініціатива продовжує діяльність компанії у Фінляндії. Минулого року Sine Engineering відкрила там офіс. Тоді ж у компанії повідомляли про плани створювати за кордоном науково-дослідні центри, щоб залучати радіоінженерів з Європи та допомогти подолати дефіцит фахівців в Україні.

Sine Engineering сподівається розширити свою фінську команду до 100 осіб до кінця 2026 року. За планом компанії, 80% працівників становитимуть інженери.

Новини.LIVE інформували, що прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Росія не подає жодних позитивних сигналів під час мирних переговорів щодо України. Він наголосив, що Фінляндія підтримує Київ у переговорному процесі, зокрема за участю президента Александра Стубба. Орпо також закликав ЄС та його країни-члени не укладати газових угод із Росією, поки вона продовжує війну проти України.

Новини.LIVE писали, що 22 жовтня 2026 року Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Фінляндія підписали сім документів на загальну суму 300 млн євро. Домовленості передбачають співпрацю в оборонній сфері, підтримку енергетики та розвиток логістики, зокрема постачання локомотивів і енергетичного обладнання. Також країни планують розширити використання супутникових можливостей фінських компаній Nokia та ICEYE для потреб української оборони.