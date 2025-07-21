Ростовскую область атаковали дроны и поразили важную железнодорожную станцию

Дроны ударили по Ростовской области России — что поразили
Не только российские оккупанты атакуют Украину дронами, но и на территории РФ прилетают беспилотники. В поселке Каменоломни, что в Ростовской области, возник пожар после атаки БпЛА.
Об этом сообщает оппозиционное Кремлю агентство ASTRA.
Что поразили дроны на территории РФ
Агентство сообщает, что поражена важная железнодорожная станция. Она называется Каменоломни и является крупной узловой железнодорожной станцией на южном направлении.
Врио губернатора Ростовской области подтвердил атаку на железнодорожный вокзал в Каменоломнях. Он отметил, что атаки дронов отражаются в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске.
В поселке Каменоломни также загорелся цветочный магазин. На место возгораний прибыли расчеты дежурных пожарно-спасательных служб.
Ранее мы сообщали, что в Москве в очередной раз в аэропорту Шереметьево объявлен режим "Ковер" из-за атаки дронов. "Политологи" считают, что это новый план Зеленского и Трампа.
Также мы информировали, что украинские военные продвинулись на одном из самых горячих участков фронта. Речь идет о Покровском направлении в Донецкой области.
Читайте Новини.LIVE!