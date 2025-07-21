Ростовскую область атаковали дроны и поразили важную железнодорожную станцию

Разрушенное здание железнодорожной станции в Ростовской области. Фото: росСМИ

Не только российские оккупанты атакуют Украину дронами, но и на территории РФ прилетают беспилотники. В поселке Каменоломни, что в Ростовской области, возник пожар после атаки БпЛА.

Об этом сообщает оппозиционное Кремлю агентство ASTRA.

Реклама

Читайте также:

Что поразили дроны на территории РФ

Агентство сообщает, что поражена важная железнодорожная станция. Она называется Каменоломни и является крупной узловой железнодорожной станцией на южном направлении.

Врио губернатора Ростовской области подтвердил атаку на железнодорожный вокзал в Каменоломнях. Он отметил, что атаки дронов отражаются в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске.

В поселке Каменоломни также загорелся цветочный магазин. На место возгораний прибыли расчеты дежурных пожарно-спасательных служб.

Ранее мы сообщали, что в Москве в очередной раз в аэропорту Шереметьево объявлен режим "Ковер" из-за атаки дронов. "Политологи" считают, что это новый план Зеленского и Трампа.

Также мы информировали, что украинские военные продвинулись на одном из самых горячих участков фронта. Речь идет о Покровском направлении в Донецкой области.