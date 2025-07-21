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Дрони вдарили по Ростовській області Росії — що вразили

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 06:49
Ростовську область атакували дрони й вразили важливу залізничну станцію
Зруйнована будівля залізничної станції у Ростовській області. Фото: росЗМІ

Не тільки російські окупанти атакують Україну дронами, але й на території РФ прилітають безпілотники. У селищі Каменоломні, що Ростовській області, виникла пожежа після атаки БпЛА.

Про це повідомляє опозиційна Кремлю агенція ASTRA.

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Агенція повідомляє, що вражена важлива залізнична станція. Вона має назву Каменоломні і є великою вузловою залізничною станцією на південному напрямку.

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Т.в.о. губернатора Ростовської області підтвердив атаку на залізничний вокзал у Каменоломнях. Він зазначив, що атаки дронів відбиваються в Новошахтинську, Шахтах і Новочеркаську.

У селищі Каменоломні також загорівся квітковий магазин. На місце загорянь прибули розрахунки чергових пожежно-рятувальних служб.

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Раніше ми повідомляли, що у Москві вчергове в аеропорту Шереметьєво оголошено режим "Килим" через атаку дронів. "Політологи" вважають, що це новий план Зеленського та Трампа.

Також ми інформували, що українські військові просунулися на одній із найгарячіших ділянок фронту. Йдеться про Покровський напрямок у Донецькій області.

росія ЗСУ дрони війна в Україні залізниця атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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