Главная Новости дня Дроны РФ попали на 13 локациях — подробности от Воздушных сил

Дроны РФ попали на 13 локациях — подробности от Воздушных сил

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 10:47
Массированная атака дронами Украины — отчет ВС ВСУ 17 сентября
Военнослужащий мобильной огневой бригады. Фото: Суспільне

В ночь на 17 сентября украинская противовоздушная оборона отразила масштабную атаку дронами и ракетами. Некоторые дроны не удалось сбить и они попали на несколько объектов.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Россия применила ракеты и дроны в ночь на 17 сентября

В Воздушных силах ВСУ отметили, что с 18:00 16 сентября, российские войска запустили баллистическую ракеты "Искандер-М/KN-23" и зенитной управляемой ракеты С-300 с территории Ростовской и Курской областей. Кроме того, было применено 172 ударных беспилотника типов Shahed, "Гербера" и других моделей.

Статистика сбитых дронов. Фото: ВС ВСУ

К противодействию воздушному нападению были привлечены силы авиации, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, ПВО удалось уничтожить или подавить 136 вражеских дронов различных типов в северных, южных и восточных регионах страны. Впрочем, есть информация о попадании нескольких ракет и 36 ударных БпЛА в 13 локациях.

Напомним, ГУР обнародовало исчерпывающую информацию о российском дроне "Герань-3" и происхождении деталей.

Также журналисты The New York Times исследовали, как возросло количество атак дронами по Украине.

российские войска беспилотники ПВО дроны Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
