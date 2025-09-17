Массированная атака дронами Украины — отчет ВС ВСУ 17 сентября

Военнослужащий мобильной огневой бригады. Фото: Суспільне

В ночь на 17 сентября украинская противовоздушная оборона отразила масштабную атаку дронами и ракетами. Некоторые дроны не удалось сбить и они попали на несколько объектов.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что с 18:00 16 сентября, российские войска запустили баллистическую ракеты "Искандер-М/KN-23" и зенитной управляемой ракеты С-300 с территории Ростовской и Курской областей. Кроме того, было применено 172 ударных беспилотника типов Shahed, "Гербера" и других моделей.

Статистика сбитых дронов. Фото: ВС ВСУ

К противодействию воздушному нападению были привлечены силы авиации, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, ПВО удалось уничтожить или подавить 136 вражеских дронов различных типов в северных, южных и восточных регионах страны. Впрочем, есть информация о попадании нескольких ракет и 36 ударных БпЛА в 13 локациях.

