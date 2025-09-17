Відео
Головна Новини дня Дрони РФ влучили на 13 локаціях — подробиці від Повітряних сил

Дрони РФ влучили на 13 локаціях — подробиці від Повітряних сил

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 10:47
Масована атака дронами України — звіт ПС ЗСУ 17 вересня
Військовослужбовець мобільної вогневої бригади. Фото: Суспільне

У ніч на 17 вересня українська протиповітряна оборона відбила масштабну атаку дронами та ракетами. Деякі дрони не вдалося збити і вони влучили на кілької об'єктах.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Росія застосувала ракети та дрони в ніч проти 17 вересня

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що з 18:00 16 вересня, російські війська запустили балістичну ракети "Іскандер-М/KN-23" та зенітної керованої ракети С-300 з території Ростовської та Курської областей. Крім того, було застосовано 172 ударні безпілотники типів Shahed, "Гербера" та інших моделей. 

null
Статистика збитих дронів. Фото: ПС ЗСУ

До протидії повітряному нападу були залучені сили авіації, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, ППО вдалося знищити або подавити 136 ворожих дронів різних типів у північних, південних та східних регіонах країни. Втім є інформація про влучання кількох ракет і 36 ударних БпЛА у 13 локаціях.

Нагадаємо, ГУР оприлюднило вичерпну інформацію про російський дрон "Герань-3" та походження деталей. 

Також журналісти The New York Times дослідили, як зросла кількість атак дронами по Україні.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
