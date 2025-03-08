Дроны атаковали Киришский НПЗ в России 8 марта — что известно

Пожар на НПЗ в России. Фото: росСМИ

Дроны атаковали Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области. Он является крупнейшим по объемам производства топлива в России.

Об этом сообщил руководитель "Центра изучения оккупации" Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram в субботу, 8 марта.

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В результате атаки около 05:00 аэропорт Пулково почти час не принимал и не отправлял рейсы.

Кириши. Фото: t.me/andriyshTime

"По словам оккупационных властей, один БпЛА был сбит силами ПВО на подлете, а другой — уже над территорией предприятия. Обломки повредили внешнюю конструкцию одного из резервуаров, ведутся работы по ликвидации последствий", — рассказал Андрющенко.

Киришский НПЗ является крупнейшим в России по объемам производства топлива и играет ключевую роль в экономике города Кириши.

Пост Андрющенко. Фото: скриншот

Напомним, 4 марта атаковали Сызранский НПЗ в Самарской области. В результате обстрела произошел пожар.

Также 24 февраля дроны нанесли удар по Рязанскому НПЗ. Он был привлечен к обеспечению оккупационной армии.