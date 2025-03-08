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Дрони атакували найбільший НПЗ у Росії — що відомо

8 березня 2025 07:59
Аркадій Пастула - Редактор
Дрони атакували Кірішський НПЗ у Росії 8 березня — що відомо
Пожежа на НПЗ в Росії. Фото: росЗМІ
Аркадій Пастула - Редактор

Дрони атакували Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області. Він є найбільший за обсягами виробництва пального у Росії.

Про це повідомив керівник "Центру вивчення окупації" Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram у суботу, 8 березня.

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Атака на Кірішський НПЗ

Внаслідок атаки близько 05:00 аеропорт Пулково майже годину не приймав і не відправляв рейси.

Місто Кіріші в Росії
Кіріши. Фото: t.me/andriyshTime

"За словами окупаційної влади, один БпЛА було збито силами ППО на підльоті, а інший — вже над територією підприємства. Уламки пошкодили зовнішню конструкцію одного з резервуарів, тривають роботи з ліквідації наслідків", — розповів Андрющенко.

Кірішський НПЗ є найбільшим у Росії за обсягами виробництва пального та відіграє ключову роль в економіці міста Кіріші.

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Допис Андрющенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 4 березня атакували Сизранський НПЗ у Самарській області. Внаслідок обстрілу сталася пожежа.

Також 24 лютого дрони завдали удару по Рязанському НПЗ. Він був залучений до забезпечення окупаційної армії. 

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