Дрони атакували Кірішський НПЗ у Росії 8 березня — що відомо

Дрони атакували найбільший НПЗ у Росії — що відомо
Дрони атакували Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області. Він є найбільший за обсягами виробництва пального у Росії.
Про це повідомив керівник "Центру вивчення окупації" Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram у суботу, 8 березня.
Атака на Кірішський НПЗ
Внаслідок атаки близько 05:00 аеропорт Пулково майже годину не приймав і не відправляв рейси.
"За словами окупаційної влади, один БпЛА було збито силами ППО на підльоті, а інший — вже над територією підприємства. Уламки пошкодили зовнішню конструкцію одного з резервуарів, тривають роботи з ліквідації наслідків", — розповів Андрющенко.
Кірішський НПЗ є найбільшим у Росії за обсягами виробництва пального та відіграє ключову роль в економіці міста Кіріші.
Нагадаємо, 4 березня атакували Сизранський НПЗ у Самарській області. Внаслідок обстрілу сталася пожежа.
Також 24 лютого дрони завдали удару по Рязанському НПЗ. Він був залучений до забезпечення окупаційної армії.
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