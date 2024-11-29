В Швеции дрон раскрасил посольство России

Посольство России в Швеции Фото: Википедия

В Швеции неизвестный беспилотник разукрасил российское посольство. Полиция начала расследование.

Об этом сообщает издание Reuters в пятницу, 29 ноября.

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Дрон раскрасил посольство России в Швеции

Полиция Швеции отметила, что утром 29 ноября неизвестный дрон пролетел над российским посольством в Стокгольме, сбросив краску на территорию здания. Отмечается, что ни один подозреваемый не был арестован.

"Мы настаиваем на том, чтобы все инциденты против российского посольства были тщательно и беспристрастно расследованы, а виновные были найдены и привлечены к ответственности", — говорится в заявлении посольства России в Швеции.

По словам представителя полиции, следователи будут проверять информацию о том связан ли этот инцидент со случаями вандализма в посольстве Швеции в Москве.

Представитель МИД заявил, что посольство Швеции в Москве поддерживает связь с российскими властями относительно инцидента в Стокгольме.

"Это серьезно, когда посольство страны является объектом вандализма. Шведские власти несут ответственность за безопасность посольства, и полиция начала предварительное расследование", — отметила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

Напомним, Одесса стала одним из четырех городов Украины, где внедрят пилотный проект, куратором которого является Швеция, по управлению отходами.

Ранее мы писали о том, что 17 ноября неизвестные перерезали интернет-кабель, расположенный в Балтийском море и обеспечивающий связь между Литвой и Швецией.