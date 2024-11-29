У Швеції дрон розфарбував посольство Росії

Посольство Росії у Швеції. Фото: Вікіпедія

У Швеції невідомий безпілотник розфарбував російське посольство. Поліція розпочала розслідування.

Про це повідомляє видання Reuters у п'ятницю, 29 листопада.

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Дрон розфарбував посольство Росії у Швеції

Поліція Швеції зазначила, що вранці 29 листопада невідомий дрон пролетів над російським посольством у Стокгольмі, скинувши фарбу на територію будівлі. Зазначається, що жодного підозрюваного не було заарештовано.

"Ми наполягаємо на тому, щоб усі інциденти проти російського посольства були ретельно та неупереджено розслідувані, а винних було знайдено та притягнуто до відповідальності", — йдеться у заяві посольства Росії у Швеції.

За словами речника поліції, слідчі будуть перевірятимуть інформацію про те, чи пов'язаний цей інцидент із випадками вандалізму в посольстві Швеції у Москві.

Представник МЗС заявив, що посольство Швеції в Москві підтримує зв’язок з російською владою щодо інциденту у Стокгольмі.

"Це серйозно, коли посольство країни є об’єктом вандалізму. Шведська влада несе відповідальність за безпеку посольства, і поліція почала попереднє розслідування", — зазначила міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.

Нагадаємо, Одеса стала одним із чотирьох міст України, де впровадять пілотний проєкт, куратором якого є Швеція, з управління відходами.

Раніше ми писали про те, що 17 листопада невідомі перерізали інтернет-кабель, який розташований у Балтійському морі та забезпечує зв'язок між Литвою та Швецією.