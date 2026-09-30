Россия нанесла удар с помощью дронов в районе пункта пропуска «Яготин»

Пункт пропуска "Яготин". Фото: ГПСУ

Росіяни завдали дронового удару по місцю, яке розташоване на кордоні з Польщею. Влучання сталося за кількасот метрів від контрольно-пропускного пункту (КПП) "Яготин". Пропускні операції після оголошення тривоги призупинили, аби люди могли пройти до укриття, завдяки цьому вдалося уникнути скупчення людей і запобігти жертвам.

Про це в ефірі День.LIVE 29 вересня повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Російський удар біля польського кордону

До самого пункту пропуску безпілотник не долетів. Вибуху на території, де здійснюються пропускні операції, не було.

"Але знову ж таки це черговий сигнал, коли російські ударні дрони долітають до кордону з Польщею і б'ють по прикордонню... Влучання відбулося за кількасот метрів від пункта пропуску", — повідомив Андрій Демченко.

За його словами, алгоритм під час тривог залишається незмінним: пропускні операції призупиняють, людей виводять за межі пункт у пропуску.

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Також триває робота над збільшенням кількості мобільних укриттів у пунктах пропуску. У цьому, зокрема, допомагають міжнародні партнери. Крім того, ще у 2022 році прикордонники разом із представниками місцевого самоврядування самотужки провели роботи зі створення бомбосховищ на територіях багатьох КПП.

"Вони спочатку планувалися для представників контролюючих служб... Але зараз там можуть перебувати і ті громадяни, які в момент тривоги перебувають у пункті пропуску", — розповів Андрій Демченко.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка повідомляв, що українські прикордонники тісно співпрацюють із колегами з Польщі, Литви та Латвії. Захисники України розповідають партнерам, як посилити безпеку на кордоні з Білоруссю. Зокрема, йдеться про фортифікаційні та інженерні споруди.

Також Новини.LIVE з посиланням на Андрія Демченка писав, що Білорусь допомагає РФ завдавати дронових ударів по Україні. Ретротранслятори, які вмикають білоруси, сприяють більш дальнім польотам БпЛА. Безпілотники долітають навіть до західних областей.