Драпатый приступил к обязанностям Главнокомандующего ВСУ и раскрыл первую задачу от президента

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Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Приступил к исполнению обязанностей Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Начальником Генерального штаба в моей команде будет генерал-майор Игорь Скибюк, бывший командующий ДШВ.

Благодарю Президента Украины за поддержку этого решения.

Мы познакомились с Игорем Скибюком в 2022 году на юге Украины, когда с одного командного пункта руководили операцией по освобождению Херсонской области. С тех пор я знаю его как командира, которому можно доверять в сложных обстоятельствах и полагаться на его решения, опыт и внутренние принципы.

За время его командования в ДШВ выросли сильные командиры, среди которых Олег Апостол, Дмитрий Волошин, Евгений Ласийчук, Святослав Заец, Эмиль Ишкулов, Андрей Ткачук и многие другие.

Впереди сложная работа, поэтому мы действуем без громких обещаний, с ответственностью за свои решения и уважением к людям, которые держат фронт и помогают Украине выстоять.

Президент Украины поставил перед нами четкие задачи — продолжить и усилить наступательные действия во всех сферах, планировать новые операции в тылу противника, развивать вооруженные силы и технологии в них, наращивать потенциал Вооруженных Сил Украины.

Слава Украине!

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