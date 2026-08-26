Дожди с грозами и температура до +26°: прогноз погоды на 27 августа

Девушка под дождем. Фото: УНИАН

В Украине в четверг, 27 августа, будет преобладать теплая и комфортная погода, однако в некоторых регионах возможны кратковременные дожди и грозы. Температура днем будет колебаться преимущественно в пределах +21...+30 °С, теплее всего будет на юге и юго-востоке. По прогнозу, ночью температура опустится до +8...+13 °С, а на юге и юго-востоке составит +14...+19 °С.

О прогнозе погоды сообщают Meteoprog и Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды на 27 августа от Meteoprog

В большинстве регионов прогнозируется переменная облачность, а существенных осадков не ожидается. В то же время в центральных и южных областях местами пройдут кратковременные дожди, кое-где возможна гроза.

На западе Украины температура ночью составит около +10...+15 °С, а днем воздух прогреется до +21...+28 °С. В северных областях ночью ожидается +10...+15 °С, днём — преимущественно +21...+26 °С.

В центральной части страны ночью будет +13...+17 °С, а днем — до +24...+28 °С. Местами возможны дожди и грозы.

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На юге температура ночью составит +17...+21 °С, днем — +27...+31 °С. Именно в южных областях ожидается самая теплая погода, хотя местами также возможны осадки.

На востоке Украины ночью прогнозируют +13...+18 °С, а днем — до +24...+29 °С. В большинстве восточных областей существенных осадков не ожидается.

Ветер преимущественно северо-восточный, 2–8 м/с, на отдельных территориях его скорость может достигать 8 м/с.

Прогноз погоды на 27 августа от Укргидрометцентра

В четверг, 27 августа, в Украине будет переменная облачность. В северной части страны существенных осадков не ожидается, в то же время в других регионах прогнозируются кратковременные дожди.

Местами осадки будут сопровождаться грозами. Наиболее вероятны они в центральных, южных и восточных областях. При этом дожди будут носить локальный характер, поэтому в течение дня погода в разных районах может существенно различаться.

Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, со скоростью 5–10 м/с. Погодные условия останутся в целом комфортными, без значительного похолодания или сильной жары.

Ночью температура воздуха в большинстве областей составит +8...+13 °С. Теплее будет на юге и юго-востоке Украины — там столбики термометров покажут +14...+19 °С.

В дневные часы температура по стране будет колебаться в пределах +21...+26 °С.

Прогноз погоды на 27 августа. Фото: Укргидрометцентр

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Новини.LIVE писали, что специалисты Центра прогнозирования космической погоды NOAA ожидают, что сентябрь 2026 года не принесет продолжительных и экстремальных магнитных бурь. В то же время активность Солнца может вызывать отдельные геомагнитные возмущения.