Дощі з грозами та до +26°: прогноз погоди на 27 серпня

Дівчина під дощем. Фото: УНІАН

В Україні, у четвер, 27 серпня, переважатиме тепла та комфортна погода, однак у частині регіонів можливі короткочасні дощі й грози. Температура вдень коливатиметься переважно в межах +21...+30 °С, найтепліше буде на півдні та південному сході. За прогнозом, вночі температура опуститься до +8...+13 °С, а на півдні та південному сході становитиме +14...+19 °С.

Про прогноз погоди повідомляє Meteoprog та Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди на 27 серпня від Meteoprog

У більшості регіонів прогнозують мінливу хмарність, а істотних опадів не очікується. Водночас у центральних і південних областях місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди можлива гроза.

На заході України температура вночі становитиме близько +10...+15 °С, а вдень повітря прогріється до +21...+28 °С. У північних областях вночі очікується +10...+15 °С, вдень — переважно +21...+26 °С.

У центральній частині країни вночі буде +13...+17 °С, а вдень — до +24...+28 °С. Місцями можливі дощі та грози.

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На півдні температура вночі становитиме +17...+21 °С, удень — +27...+31 °С. Саме в південних областях очікується найтепліша погода, хоча місцями також можливі опади.

На сході України вночі прогнозують +13...+18 °С, а вдень — до +24...+29 °С. У більшості східних областей істотних опадів не очікується.

Вітер переважно північно-східний, 2–8 м/с, на окремих територіях його швидкість може сягати 8 м/с.

Прогноз погоди на 27 серпня від Укргідрометцентру

У четвер, 27 серпня, в Україні буде мінлива хмарність. У північній частині країни істотних опадів не очікується, водночас в інших регіонах прогнозують короткочасні дощі.

Місцями опади супроводжуватимуться грозами. Найімовірніші вони у центральних, південних та східних областях. Водночас дощі матимуть локальний характер, тому протягом дня погода в різних районах може суттєво відрізнятися.

Вітер очікується переважно північно-східний, зі швидкістю 5–10 м/с. Погодні умови залишатимуться загалом комфортними, без значного похолодання чи сильної спеки.

Вночі температура повітря в більшості областей становитиме +8...+13 °С. Тепліше буде на півдні та південному сході України — там стовпчики термометрів покажуть +14...+19 °С.

У денні години температура по країні коливатиметься в межах +21...+26 °С.

Прогноз погоди на 27 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Новини.LIVE писали, що метеорологи прогнозують на осінь чергування дощових днів із прохолодними, маловітряними ночами. Крім того, в Україні очікується чимало густих туманів, які можуть помітно погіршувати видимість. Через це на дорогах зростатиме ризик ДТП, тож водіям варто бути особливо уважними під час поїздок в умовах обмеженої видимості.

Новини.LIVE інформували, що фахівці Центру прогнозування космічної погоди NOAA очікують, що вересень 2026 року не принесе тривалих та екстремальних магнітних бур. Водночас активність Сонця може спричиняти окремі геомагнітні збурення.