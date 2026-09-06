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Главная Новости дня Дожди накроют часть областей: прогноз Укргидрометцентра на завтра

Дожди накроют часть областей: прогноз Укргидрометцентра на завтра

Ua ru
6 сентября 2026 17:12
Прогноз погоды в Украине на завтра 7 сентября от Укргидрометцентра
Мужчина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 7 сентября, ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют дожди в нескольких областях. Кроме того, местами будут порывы ветра до 18 метров в секунду.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Погода в Украине 7 сентября

Небольшой дождь ожидается местами только на востоке Украины. Ветер северо-западного направления со скоростью 7–12 метров в секунду, а на Левобережье днем местами порывы до 18 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні на 7 вересня
Погода в Украине 7 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью +6...+11 °C, днём +17...+22 °C, на юге ночью +9...+14 °C, днём +20...+25 °C.

Как писали Новини.LIVE, 6 сентября на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. Вероятность геомагнитного шторма оценивается всего в 1%, но вероятность вспышки на Солнце М-класса составляет 20%.

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Также синоптики прогнозировали погоду в Украине на осень. В частности, этот период будет отмечен резкими климатическими контрастами и постоянной сменой погодных условий.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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