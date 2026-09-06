Прогноз погоди в Україні на завтра 7 вересня від Укргідрометцентру

Чоловік з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 7 вересня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики прогнозують дощі у декількох областях. Крім того, місцями будуть пориви вітру до 18 метрів на секунду.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Погода в Україні 7 вересня

Невеликий дощ очікується місцями лише на сході України. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, а на Лівобережжі вдень подекуди пориви до 18 метрів на секунду.

Погода в Україні 7 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі +6...+11 °C, вдень +17...+22 °C, на півдні вночі +9...+14 °C, вдень +20...+25 °C.

Як писали Новини.LIVE, 6 вересня на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Ймовірність геомагнітного шторму оцінюють лише в 1%, але шанс спалаху на Сонці М-класу становить 20%.

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Також синоптики прогнозували погоду в Україні на осінь. Зокрема, період відзначиться різкими кліматичними контрастами та постійною зміною погодних умов.