Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дожди накроют Украину: прогноз погоды на завтра

Дожди накроют Украину: прогноз погоды на завтра

Ua ru
17 октября 2026 23:55
Прогноз погоды в Украине на завтра 18 октября Новини.LIVE
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 18 октября, ожидается облачной. Синоптики прогнозируют осадки, местами значительные. Кроме того, в некоторых областях возможен туман, в связи с чем объявлена опасность.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Игорь Кибальчич, передает Новини.LIVE.

Реклама

Прогноз погоды в Украине на 18 октября от Укргидрометцентра

Умеренные дожди, ночью в Днепропетровской и Полтавской областях, днем в южных и большинстве центральных областей местами сильные дожди. На крайнем западе ожидается небольшой дождь.

Прогноз погоди в Україні на 18 жовтня
Погода в Украине 18 октября. Фото: Укргидрометцентр

Ночью и утром в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Киевской областях будет туман с видимостью 200–500 м. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Погода в Україні 18 жовтня
Первый уровень опасности из-за тумана 18 октября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер северо-восточного направления, на западе страны — северо-западный, 5–10 метров в секунду.

Читайте также:

Температура воздуха ночью +9...+14 °С, на западе и юго-западе +6...+11 °С. Днём +13...+18 °С, в юго-восточной части +18...+23 °С, в западных областях +9...+14 °С.

Прогноз погоды на завтра от Игоря Кибальчича

На западе местами ожидаются дожди, а на Буковине и в Прикарпатье днем возможны значительные осадки. Местами ожидается туман. Ветер северный и северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6...+11 °С, днём +9...+15 °С.

Прогноз погоди в Україні на 18 жовтня
Карта температуры воздуха в Украине 18 октября. Фото: Meteopost

В северных регионах страны осадки прогнозируются в Киевской и Черниговской областях, тогда как в Сумской области будет преобладать сухая погода. Ветер северо-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Ночью температура составит +7…+12 °C, а днем воздух прогреется до +12…+17 °C.

В центральных регионах в течение суток будет облачная и дождливая погода, а днем местами возможна гроза. Кроме того, местами ожидается туман. Ветер переменных направлений со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, днём +15…+21 °С.

На юге Украины и в Крыму прогнозируется облачная погода с периодическими прояснениями. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, а в Крыму и Приазовье возможны грозы. Ветер переменных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8…+13 °С, днём +13…+18 °С.

В восточных регионах ночью существенных осадков не предвидится, а днём местами пройдёт дождь. Ветер восточного направления со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8…+13 °С, днем +16…+21 °С.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время — стрелки часов нужно перевести на час назад. После перехода рассвет по часам наступит раньше, однако и темнеть начнет быстрее. В течение следующих недель продолжительность светового дня будет и дальше постепенно сокращаться.

А зима в Украине ожидается с кратковременными волнами холода и снегопадами. Наибольшее понижение температуры прогнозируют в январе, а декабрь и февраль будут более комфортными.

погода Укргидрометцентр Украина дождь прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации