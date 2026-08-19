Дожди и жара до +35 °С: прогноз погоды в Украине на завтра

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Погода в Украине завтра, 20 августа, ожидается дождливой в нескольких областях. При этом местами температура воздуха поднимется до +35 °С. Скорость ветра составит до 12 метров в секунду.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 20 августа

Ночью кратковременные дожди прогнозируются в северо-западных областях, а днём на большей части территории Украины осадков не ожидается.

Погода в Украине 20 августа. Фото: Meteoprog

Ветер западного и юго-западного направлений со скоростью 7–12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +13...+19 °С, днем в западных и северных областях +22...+27 °С. Жарче всего будет в центральных, южных и восточных регионах — +29...+35 °С.

Как писали Новини.LIVE, магнитных бурь на Земле 19 августа не ожидается. За последние сутки произошло шесть слабых солнечных вспышек класса С, которые не оказывают влияния.

Кроме того, синоптики рассказали, чего ожидать от погоды в Украине во второй декаде августа. Среднемесячная температура превысит климатические показатели на 1–3 °С.