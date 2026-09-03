Прогноз погоды в Украине на 4 сентября — ожидается сухая погода, местами дожди

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине 4 сентября будет преимущественно сухой и теплой. В большинстве областей ожидается переменная облачность и солнечные прояснения. Самые высокие температуры прогнозируются на юге — до +31 °С, тогда как на западе воздух прогреется максимум до +28 °С. Осадков в большинстве регионов не ожидается.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды от Meteoprog

Как сообщает Meteoprog, в пятницу, 4 сентября, в Украине будет преобладать сухая и теплая погода. В большинстве областей ожидается переменная облачность с солнечными прояснениями, без существенных осадков. На западе днем температура составит около +23...+26 °С. В Закарпатской области будет теплее всего — до +28 °С. На севере воздух прогреется до +23...+26 °С, а в Киевской области ожидается около +25 °С.

Прогноз погоды на 4 сентября. Фото: скриншот

В центральных областях будет теплее. В Черкасской и Сумской областях прогнозируют до +26 °С, а в Полтавской и Кировоградской областях — до +29 °С. На востоке дневная температура достигнет +27...+29 °С. В Запорожской области будет до +30 °С.

Самые высокие температуры ожидаются на юге. В Одесской области воздух прогреется до +28 °С, а в Николаевской, Херсонской областях и в Крыму — до +31 °С. Ночью температура в основном составит +13...+18 °С. На юге будет теплее — до +20 °С. Ветер преимущественно юго-западный, 2–6 м/с.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

По прогнозу Укргидрометцентра, 4 сентября в большинстве областей Украины будет сухо. В то же время на северо-западе страны и в Киевской области днем местами возможен небольшой дождь. Ночью и утром в северных, большинстве западных и центральных областей местами прогнозируется туман. На остальной территории ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Ночью температура составит +8...+14 °С. На юге и юго-востоке будет теплее — от +14 до +19 °С. Днем в большинстве областей воздух прогреется до +22...+27 °С. В западных регионах будет прохладнее — около +18...+23 °С.

Ветер ожидается преимущественно юго-западный, 5–10 м/с. В Карпатах днем местами возможны сильные порывы — до 15–20 м/с.

Как сообщали Новини.LIVE, сентябрь 2026 года в Украине может оказаться теплее климатической нормы. Средняя температура воздуха прогнозируется на 1,5–2 °C выше обычных показателей.

Как сообщали Новини.LIVE, в сентябре 2026 года сильных магнитных бурь не ожидается. В то же время прогнозируются несколько периодов слабых и умеренных геомагнитных колебаний, в частности 10–12 сентября.