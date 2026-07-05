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Главная Новости дня Дожди и грозы возвращаются: синоптики предупредили об изменении погоды

Дожди и грозы возвращаются: синоптики предупредили об изменении погоды

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 18:50
Прогноз погоды на 6 июля: грозы, дожди и порывистый ветер, температура до +29°
Женщина под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В Украине в понедельник, 6 июля, ожидается переменная облачность и нестабильные погодные условия в различных регионах страны. Местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы, а также порывы западного ветра до 15–20 м/с, при дневной температуре воздуха до +20…+29 °C в зависимости от региона.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает Новини.LIVE.

Погода на 6 июля

По данным синоптиков, в ночное время осадки прогнозируются в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях. Днем кратковременные дожди и грозы возможны в различных регионах страны, а на северо-востоке — повсеместно.

Ветер будет преобладать западного направления со скоростью 7–12 м/с. В северной части днем возможны порывы до 15–20 м/с.

Ночью температура составит +11…+16 °C, на побережье морей — +15…+20 °C. Днём воздух прогреется до +20…+25 °C, а в южных и юго-восточных областях — до +24…+29 °C.

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Прогноз погоды на 6 июля. Фото:
Украинский гидрометеорологический центр

Синоптики также предупреждают о грозах на северо-востоке Украины 6 июля днем. Объявлен I уровень опасности (желтый).

По данным Укргидрометцентра, погодные условия могут привести к затруднениям в работе энергетических предприятий.

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Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Новини.LIVE сообщали, что на следующей неделе, 6–12 июля, в Украине прогнозируется понижение температуры воздуха, особенно ночью. Также ожидаются осадки различной интенсивности, местами грозы и шквалы. Погодные условия будут формироваться под влиянием развития циклонической активности и преобладания северо-западных воздушных потоков.

Новини.LIVE также писали, что в течение июля прогнозируется повышенная солнечная активность с несколькими мощными геомагнитными возмущениями, которые могут влиять на самочувствие людей и работу техники. В настоящее время Солнце находится в фазе активного 25-го цикла, поэтому регулярные выбросы заряженных частиц способны вызывать магнитные бури в защитном поле Земли.

дождь прогноз погоды гроза
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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