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Головна Новини дня Дощі та грози повертаються: синоптики попередили про зміну погоди

Дощі та грози повертаються: синоптики попередили про зміну погоди

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Дата публікації: 5 липня 2026 18:50
Прогноз погоди на 6 липня: грози, дощі та поривчастий вітер до +29°
Жінка під парасолькою. Фото: Новини.LIVE

В Україні у понеділок, 6 липня, очікується мінлива хмарність та нестійкі погодні умови в різних регіонах країни. Місцями прогнозуються короткочасні дощі та грози, а також пориви західного вітру до 15–20 м/с, при денній температурі повітря до +20…+29 °C залежно від регіону.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає Новини.LIVE.

Погода на 6 липня

За даними синоптиків, у нічний час опади прогнозуються у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях. Вдень короткочасні дощі та грози можливі в різних регіонах країни, а на північному сході — повсюдно.

Вітер переважатиме західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с. У північній частині вдень можливі пориви до 15–20 м/с.

Вночі температура становитиме +11…+16 °C, на узбережжі морів — +15…+20 °C. Вдень повітря прогріється до +20…+25 °C, а в південних та південно-східних областях — до +24…+29 °C.

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Прогноз погоди на 6 липня. Фото: 
Український гідрометеорологічний центр

Синоптики також попереджають про грози на північному сході України 6 липня вдень. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

За даними Укргідрометцентру, погодні умови можуть призвести до ускладнень у роботі енергетичних підприємств.

Дощі та грози повертаються: синоптики попередили про зміну погоди - фото 2
Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Новини.LIVE інформували, що наступного тижня, 6–12 липня, в Україні прогнозується зниження температури повітря, особливо вночі. Також очікуються опади різної інтенсивності, місцями грози та шквали. Погодні умови формуватимуться під впливом розвитку циклонічної діяльності та переважання північно-західних повітряних потоків.

Новини.LIVE також повідомляли, що протягом липня прогнозується підвищена сонячна активність із кількома потужними геомагнітними збуреннями, які можуть впливати на самопочуття людей і роботу техніки. Наразі Сонце перебуває у фазі активного 25-го циклу, тому регулярні викиди заряджених частинок здатні спричиняти магнітні шторми в захисному полі Землі.

дощ прогноз погоди гроза
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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