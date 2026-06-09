Дожди и +29 °C: погода в Украине на завтра от синоптика Диденко

Люди гуляют по городу летом. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В среду, 10 июня, в Украине сохранится теплая летняя погода с локальными дождями и грозами. Температура воздуха будет подниматься до +24...+29 °C, местами будет парко. Солнца станет больше, хотя осадки полностью не исчезнут.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине 10 июня от Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, в среду в Украине дожди останутся, но будут преимущественно локальными. Кое-где возможны грозы. Несмотря на это, солнца станет больше, чем в предыдущие дни.

Температура воздуха днем составит +24...+29 °C. Воздух будет влажным и парким, особенно в центральных и южных регионах.

В Киеве 10 июня также ожидается переменная облачность с прояснениями и периодическими дождями. Влажность еще будет ощущаться, но солнца станет больше.

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В столице воздух прогреется примерно до +26 °C. В ближайшие дни в Киеве сохранится теплая и парковая погода.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Новини.LIVE информировали, что во вторник, 9 июня, в Украине ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами почти по всей территории. Самые интенсивные осадки прогнозируют ночью и днем в большинстве регионов, кроме запада страны. Температура воздуха будет колебаться от +20 до +29 градусов.

Новини.LIVE также писали, что в первой половине июня 2026 года сильных и затяжных магнитных бурь не ожидается, однако периоды повышенной активности все же будут. Наиболее напряженными прогнозируют 11-12 июня, когда возможны умеренные и небольшие магнитные бури уровня G2.