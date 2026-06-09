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Головна Новини дня Дощі та +29 °C: погода в Україні на завтра від синоптика Діденко

Дощі та +29 °C: погода в Україні на завтра від синоптика Діденко

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Дата публікації: 9 червня 2026 10:48
Дощі та +29 °C: погода в Україні на завтра від синоптика Діденко
Люди гуляють містом влітку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У середу, 10 червня, в Україні утримається тепла літня погода з локальними дощами та грозами. Температура повітря підніматиметься до +24…+29 °C, місцями буде парко. Сонця стане більше, хоча опади повністю не зникнуть.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні 10 червня від Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, у середу в Україні дощі залишаться, але будуть переважно локальними. Подекуди можливі грози. Попри це, сонця стане більше, ніж у попередні дні.

Температура повітря вдень становитиме +24…+29 °C. Повітря буде вологим і парким, особливо у центральних та південних регіонах.

У Києві 10 червня також очікується мінлива хмарність із проясненнями та періодичними дощами. Вологість ще відчуватиметься, але сонця стане більше.

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У столиці повітря прогріється приблизно до +26 °C. Найближчими днями в Києві збережеться тепла та парка погода.

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Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у вівторок, 9 червня, в Україні очікується нестійка погода з дощами та грозами майже по всій території. Найінтенсивніші опади прогнозують уночі та вдень у більшості регіонів, окрім заходу країни. Температура повітря коливатиметься від +20 до +29 градусів.

Новини.LIVE також писали, що у першій половині червня 2026 року сильних і затяжних магнітних бур не очікується, проте періоди підвищеної активності все ж будуть. Найбільш напруженими прогнозують 11–12 червня, коли можливі помірні та невеликі магнітні бурі рівня G2.

Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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