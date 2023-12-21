Доклад ГУР и работа российской "оборонки" — вечернее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня состоялся доклад Главного управления разведки. Сотрудники службы рассказали о планах врага и работе российской "оборонки", которая является сигналом по замедлению РФ.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Доклад ГУР Зеленскому

Как сообщил Зеленский, сегодня, 21 декабря, сотрудники ГУР доложили о ситуации на фронте и предстоящих планах оккупантов.

"Сегодня же был отдельный доклад ГУР: планы врага, работа российской "оборонки" — есть сигналы по их замедлению. Будем их замедлению еще помогать", — указал Зеленский.

По словам украинского лидера, период перед новогодними праздниками — "это время для сосредоточенности, время для работы, время для того, чтобы иметь возможность расслабиться потом".

Он подчеркнул, что сейчас максимальное внимание уделяется защите территорий Украины, в частности на Харьковщине и Луганщине, Донетчине и Запорожье, Херсонщине.



Напомним, Владимир Зеленский вручил сертификаты на получение квартир сегодня, 21 декабря. Их получили военные ВСУ со званием Герой Украины и погибшие во время боевых действий на фронте.

Добавим, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генсеком ООН Антониу Гутерришем. Глава государства и генсек обсудили обеспечение безопасности гражданского судоходства в Черном море для Украины.