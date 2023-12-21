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Доповідь ГУР та робота російської "оборонки" — вечірнє звернення Зеленського

21 грудня 2023 19:34
оновлено: 19:42
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Доповідь ГУР та робота російської "оборонки" — вечірнє звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео Zelenskiy / Official
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні відбулася доповідь Головного управління розвідки. Працівники служби розповіли про плани ворога та роботу російської "оборонки", яка є сигналом щодо уповільнення РФ.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Доповідь ГУР Зеленському

Як повідомив Зеленський, сьогодні, 21 грудня, співробітники ГУР доповіли президенту про ситуацію на фронті та майбутні плани окупантів.

"Сьогодні ж була окрема доповідь ГУР: плани ворога, робота російської "оборонки" — є сигнали щодо їхнього уповільнення. Будемо їхньому уповільненню ще допомагати", — зазначив Зеленський. 

За словами українського лідера, період перед новорічними святами — "це час для зосередженості, час для роботи, час для того, щоб мати можливість розслабитися потім".  

Він наголосив, що зараз максимальна увага приділяється захисту територій України, зокрема на Харківщині та Луганщині, Донеччині та Запоріжжі, Херсонщині.
 
Нагадаємо, Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир сьогодні, 21 грудня. Їх отримали військові ЗСУ зі званням Герой України та загиблі під час бойових дій на фронті.

Додамо, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Глава держави та генсек обговорили гарантування безпеки цивільного судноплавства в Чорному морі для України.

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