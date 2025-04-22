Помощь США — Зеленский сделал заявление относительно новой поддержки

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский сообщил, что нынешняя помощь, которую получает Украина от Соединенных Штатов, была одобрена Конгрессом. Это произошло еще год назад.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции во вторник, 22 апреля.

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Помощь от США была утверждена еще год назад

"О новой помощи мы пока с США не имели возможности обсуждать детали", — заявил Зеленский.

Отдельно он упомянул о системе противовоздушной обороны Patriot, которая, по его словам, может войти в новый пакет помощи или же быть его единственной составляющей — все будет зависеть от достигнутых договоренностей.

"Относительно систем Patriot, которые мы готовы купить, США с ответом пока не вернулись", — добавил президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина готова покупать системы ПВО у США. В финансировании помогут наши партнеры.

Кроме того, президент сообщил, что Украина присылала США отчет об обстрелах энергетики. Россия не считается ни на какие перемирия.