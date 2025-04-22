Помощь США — Зеленский сделал заявление относительно новой поддержки

Помощь США — Зеленский сделал заявление про новую поддержку
Президент Владимир Зеленский сообщил, что нынешняя помощь, которую получает Украина от Соединенных Штатов, была одобрена Конгрессом. Это произошло еще год назад.
Об этом Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции во вторник, 22 апреля.
Помощь от США была утверждена еще год назад
"О новой помощи мы пока с США не имели возможности обсуждать детали", — заявил Зеленский.
Отдельно он упомянул о системе противовоздушной обороны Patriot, которая, по его словам, может войти в новый пакет помощи или же быть его единственной составляющей — все будет зависеть от достигнутых договоренностей.
"Относительно систем Patriot, которые мы готовы купить, США с ответом пока не вернулись", — добавил президент.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина готова покупать системы ПВО у США. В финансировании помогут наши партнеры.
Кроме того, президент сообщил, что Украина присылала США отчет об обстрелах энергетики. Россия не считается ни на какие перемирия.
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