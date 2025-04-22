Допомога США — Зеленський зробив заяву щодо нової підтримки

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський повідомив, що нинішня допомога, яку отримує Україна від Сполучених Штатів, була схвалена Конгресом. Це сталося ще рік тому.

Про це Володимир Зеленський повідомив на пресконференції у вівторок, 22 квітня.

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Допомогу від США було затверджено ще рік тому

"Про нову допомогу ми поки що із США не мали можливості обговорювати деталі", — заявив Зеленський.

Окремо він згадав про систему протиповітряної оборони Patriot, яка, за його словами, може увійти до нового пакета допомоги або ж бути його єдиною складовою — все залежатиме від досягнутих домовленостей.

"Щодо систем Patriot, які ми готові купити, США з відповіддю поки не повернулись", — додав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна готова купувати системи ППО у США. У фінансуванні допоможуть наші партнери.

Крім того, президент повідомив, що Україна надсилала США звіт про обстріли енергетики. Росія не зважає ні на які перемир'я.