Допомога США — Зеленський зробив заяву щодо нової підтримки
Президент Володимир Зеленський повідомив, що нинішня допомога, яку отримує Україна від Сполучених Штатів, була схвалена Конгресом. Це сталося ще рік тому.
Про це Володимир Зеленський повідомив на пресконференції у вівторок, 22 квітня.
Допомогу від США було затверджено ще рік тому
"Про нову допомогу ми поки що із США не мали можливості обговорювати деталі", — заявив Зеленський.
Окремо він згадав про систему протиповітряної оборони Patriot, яка, за його словами, може увійти до нового пакета допомоги або ж бути його єдиною складовою — все залежатиме від досягнутих домовленостей.
"Щодо систем Patriot, які ми готові купити, США з відповіддю поки не повернулись", — додав президент.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна готова купувати системи ППО у США. У фінансуванні допоможуть наші партнери.
Крім того, президент повідомив, що Україна надсилала США звіт про обстріли енергетики. Росія не зважає ні на які перемир'я.
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