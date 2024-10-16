СБУ задержала коллаборанта, которая помогала РФ наступать на Покровск

Задержание российской агентки. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала российскую агентку, которая пыталась сбежать из Украины. Она шпионила за Силами обороны в Донецкой области и помогала россиянам наступать на Покровск.

Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства в среду, 16 октября.

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Правоохранители рассказали, что предательница шпионила для врага в Донецкой области и "сливала" оккупантам локации украинских войск на одном из самых горячих направлений фронта — Покровскому.

После выполнения вражеских задач вблизи передовой информатор прибыла в Кировоградскую область, откуда планировала выехать как "переселенка" в Евросоюз, а затем в Россию.

Однако СБУ задержали российскую агентку в съемной квартире, где она готовилась к выезду в Россию.

По данным следствия, фигуранткой оказалась 38-летняя жительница Селидового в Донецкой области. Женщина входила в агентурную сеть ФСБ, нейтрализованную в октябре 2023 года во время спецоперации Службы безопасности на территории региона.

Тогда сотрудники СБУ задержали двух корректировщиков, которые отслеживали маршруты движения тяжелой бронетехники ВСУ в районе Авдеевки. Для конспирации все три агента действовали отдельно, но имели общего куратора из ФСБ.

Основными целями врага были укрепрайоны и боевые позиции артиллерии украинских войск, которая сдерживала продвижение штурмовых групп оккупантов в направлении Покровска.

Какое наказание ждет предательницу

В ходе обыска у задержанной изъяли российский паспорт и мобильный телефон, который она использовала для связи с куратором.

Российский паспорт в коллаборанты. Фото: СБУ

Женщине сообщили ей о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. В настоящее время злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Николаеве задержали агента российского ГРУ, который наводил ракеты на город. Теперь ему грозит большой срок.

Кроме того, приговор был вынесен жителю Бахмута, который помогал оккупационным войскам захватить город. Его приговорили к пожизненному заключению.