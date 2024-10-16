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Допомагала окупантам наступати на Покровськ — СБУ затримала агентку РФ

16 жовтня 2024 11:58
Карина Приходько - Редактор
СБУ затримала колаборантку, яка допомагала РФ наступати на Покровськ
Затримання російської агентки. Фото: СБУ
Карина Приходько - Редактор

Служба безпеки затримала російську агентку, яка намагалася втекти з України. Вона шпигувала за Силами оборони на Донеччині та допомагала росіянам наступати на Покровськ.

Про це повідомили у пресслужбі силового відомства у середу, 16 жовтня. 

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Що відомо про діяльність колаборантки

Правоохоронці розповіли, що зрадниця шпигувала для ворога на Донеччин та "зливала" окупантам локації українських військ на одному з найгарячіших напрямків фронту — Покровському.

Після виконання ворожих завдань поблизу передової інформаторка прибула на Кіровоградщину, звідки планувала виїхати як "переселенка" до Євросоюзу, а потім до Росії. 

Однак СБУ затримали російську агентку в орендованій квартирі, де вона готувалася до виїзду в Росію.

За даними слідства, фігуранткою виявилася 38-річна мешканка Селидового, що в Донецькій області. Жінка входила до агентурної мережі ФСБ, яку нейтралізували у жовтні 2023 року під час спецоперації Служби безпеки на території регіону.

Тоді співробітники СБУ затримали двох коригувальників, що відстежували маршрути руху важкої бронетехніки ЗСУ в районі Авдіївки. Для конспірації всі троє агентів діяли окремо, але мали спільного куратора з ФСБ.

Основними цілями ворога були укріпрайони та бойові позиції артилерії українських військ, яка стримувала просування штурмових груп окупантів у напрямку Покровська.

Яке покарання чекає на зрадницю

Під час обшуку у затриманої вилучили російський паспорт та мобільний телефон, який вона використовувала для зв’язку з куратором. 

російський паспорт
Російський паспорт у колаборанти. Фото: СБУ

Жінці повідомили їй про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві затримали агента російського ГРУ, який наводив ракети на місто. Тепер йому загрожує великий тюремний строк. 

Крім того, вирок винесли жителю Бахмута, який допомагав окупаційним військам захопити місто. Його засудили до довічного ув'язнення. 

СБУ Колаборант війна в Україні Росія Покровськ

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