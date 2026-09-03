На Сицилии можно купить дом за один евро

Дома на Сицилии. Фото иллюстративное: Maria Vagina/Wikimedia Commons

Итальянский город Наро на Сицилии запустил программу продажи заброшенных домов по символической цене: один евро. Правда, такая цена не означает, что покупатель сможет сразу заселиться. Новым владельцам придется оплатить налоги, оформить документы и отремонтировать жильё.

Об этом со ссылкой на Euronews сообщает Новини.LIVE

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Дома нуждаются в ремонте

Средневековый Наро в провинции Агридженто хочет вернуть к жизни заброшенные здания, остановить сокращение населения и поддержать местный туризм.

К программе могут присоединиться как граждане Италии, так и иностранцы. Для этого необходимо выполнить установленные условия по покупке и дальнейшему содержанию недвижимости. Подать заявку можно через многоязычную онлайн-платформу Case 1 Euro Naro.

За один евро продаются не готовые к проживанию дома, а заброшенные объекты, требующие ремонта. В каталоге недвижимости все представленные дома имеют пометку о необходимости реставрации. Один из трехкомнатных домов с видом на историческую часть Наро также требовал дополнительного осмотра.

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После покупки владелец должен оплатить нотариальные услуги, регистрационные и кадастровые налоги. Отдельно придется потратиться на проект ремонта и сами строительные работы.

Восстанавливать дом нужно в соответствии с требованиями безопасности, градостроительными и ландшафтными нормами. Для завершения ремонта покупателю может быть установлен определенный срок.

Один евро — лишь стартовая цена недвижимости. Итоговые расходы будут зависеть от состояния конкретного дома и объема работ, которые понадобятся для его восстановления.

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