На Сицилії можна придбати будинок за один євро

Будинки в Сицилії. Фото ілюстративне: Maria Vagina/Wikimedia Commons

Італійське місто Наро на Сицилії запустило програму продажу занедбаних будинків за символічну ціну: один євро. Щоправда, така ціна не означає, що покупець зможе одразу заселитися. Новим власникам доведеться оплатити податки, оформити документи та відновити житло.

Про це з посиланням на Euronews передає Новини.LIVE

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Будинки потребують ремонту

Середньовічне Наро у провінції Агрідженто хоче повернути до життя занедбані будівлі, зупинити скорочення населення та підтримати місцевий туризм.

До програми можуть долучитися як громадяни Італії, так і іноземці. Для цього потрібно виконати встановлені умови щодо купівлі та подальшого утримання нерухомості. Подати заявку можна через багатомовну онлайн-платформу Case 1 Euro Naro.

За один євро продають не готові для проживання будинки, а занедбані об'єкти, які потребують ремонту. У каталозі нерухомості всі представлені будинки мають позначку про необхідність відновлення. Один із трикімнатних будинків із видом на історичну частину Наро також потребував додаткового огляду.

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Після купівлі власник має оплатити нотаріальні послуги, реєстраційні та кадастрові податки. Окремо доведеться витратитися на проєкт ремонту та самі будівельні роботи.

Відновити будинок потрібно відповідно до вимог безпеки, містобудівних і ландшафтних норм. Для завершення ремонту покупцеві можуть встановити певний термін.

Один євро — лише стартова ціна нерухомості. Підсумкові витрати залежатимуть від стану конкретного будинку та обсягу робіт, які знадобляться для його відновлення.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на The Guardian повідомляв, що в італійському місті Комо заборонили велосипеди. Мер увів таку заборону, бо сам постраждав від наїзду велосипедиста. Нововведення діятиме на 30 міських вулицях.



Також Новини.LIVE з посиланням на Ansa писав, що на заводі з виробництва боєприпасів у місті Коллеферро неподалік Рима пролунав вибух і спалахнула пожежа. Інцидент стався на підприємстві, яке співпрацює з Україною. Люди не постраждали.