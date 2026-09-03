На Сицилії можна придбати будинок за один євро

Будинки за один євро: у Сицилії запустили нову програму
Італійське місто Наро на Сицилії запустило програму продажу занедбаних будинків за символічну ціну: один євро. Щоправда, така ціна не означає, що покупець зможе одразу заселитися. Новим власникам доведеться оплатити податки, оформити документи та відновити житло.
Про це з посиланням на Euronews передає Новини.LIVE
Будинки потребують ремонту
Середньовічне Наро у провінції Агрідженто хоче повернути до життя занедбані будівлі, зупинити скорочення населення та підтримати місцевий туризм.
До програми можуть долучитися як громадяни Італії, так і іноземці. Для цього потрібно виконати встановлені умови щодо купівлі та подальшого утримання нерухомості. Подати заявку можна через багатомовну онлайн-платформу Case 1 Euro Naro.
За один євро продають не готові для проживання будинки, а занедбані об'єкти, які потребують ремонту. У каталозі нерухомості всі представлені будинки мають позначку про необхідність відновлення. Один із трикімнатних будинків із видом на історичну частину Наро також потребував додаткового огляду.
Після купівлі власник має оплатити нотаріальні послуги, реєстраційні та кадастрові податки. Окремо доведеться витратитися на проєкт ремонту та самі будівельні роботи.
Відновити будинок потрібно відповідно до вимог безпеки, містобудівних і ландшафтних норм. Для завершення ремонту покупцеві можуть встановити певний термін.
Один євро — лише стартова ціна нерухомості. Підсумкові витрати залежатимуть від стану конкретного будинку та обсягу робіт, які знадобляться для його відновлення.
Раніше Новини.LIVE з посиланням на The Guardian повідомляв, що в італійському місті Комо заборонили велосипеди. Мер увів таку заборону, бо сам постраждав від наїзду велосипедиста. Нововведення діятиме на 30 міських вулицях.
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