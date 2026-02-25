Видео
Україна
Видео

Долетели до цели — Зеленский об ударах ракетами "Фламинго"

Долетели до цели — Зеленский об ударах ракетами "Фламинго"

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 13:40
Зеленский прокомментировал удары ракетами Фламинго
Срочная новость

Зеленский прокомментировал удары ракетами Фламинго. По его словам, все ракеты долетели до цели.

Об этом глава государства заявил комментируя атаку Украины по территории РФ, в частности по Воткинскому заводу в Удмуртии.

Президент также подтвердил, что российская ПВО пыталась перехватывать ракеты, но операция была успешной.

Самое главное, что все вышедшие ракеты долетели до объекта.

Напомним, 21 февраля силы обороны ударили по предприятию, причастному к производству межконтинентальных баллистических ракет "Ярс", а также "Искандеров", "Кинжалов" и тому подобное.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский ВСУ война в Украине Россия ракета Фламинго
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
