Термінова новина

Зеленський прокоментував удари ракетами Фламінго. За його словами, всі ракети долетіли до цілі.



Про це глава держави заявив коментуючи атаку України по території РФ, зокрема по Воткинському заводу в Удмуртії.





Президент також підтвердив, що російська ППО намагалася перехоплювати ракети, але операція була успішною.



Найголовніше, що всі ракети, що вийшли, долетіли до об'єкта.

Реклама

Читайте також:

Нагадаємо, 21 лютого сили оборони вдарили по підприємству, що долучене до виробництва міжконтинентальних балістичних ракет "Ярс", а також "Іскандерів", "Кинджалів" тощо.

Новина доповнюється...