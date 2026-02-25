Відео
Головна Новини дня Долетіли до цілі — Зеленський про удари ракетами "Фламінго"

Долетіли до цілі — Зеленський про удари ракетами "Фламінго"

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 13:40
Зеленський прокоментував удари ракетами Фламінго
Термінова новина

Зеленський прокоментував удари ракетами Фламінго. За його словами, всі ракети долетіли до цілі.
 
Про це глава держави заявив коментуючи атаку України по території РФ, зокрема по Воткинському заводу в Удмуртії.


 
Президент також підтвердив, що російська ППО намагалася перехоплювати ракети, але операція була успішною. 
 
Найголовніше, що всі ракети, що вийшли, долетіли до об'єкта.  

Нагадаємо, 21 лютого сили оборони вдарили по підприємству, що долучене до виробництва міжконтинентальних балістичних ракет "Ярс", а також "Іскандерів", "Кинджалів" тощо. 

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський ЗСУ війна в Україні Росія ракета Фламінго
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
