Долетіли до цілі — Зеленський про удари ракетами "Фламінго"
Дата публікації: 25 лютого 2026 13:40
Зеленський прокоментував удари ракетами Фламінго. За його словами, всі ракети долетіли до цілі.
Про це глава держави заявив коментуючи атаку України по території РФ, зокрема по Воткинському заводу в Удмуртії.
Президент також підтвердив, що російська ППО намагалася перехоплювати ракети, але операція була успішною.
Найголовніше, що всі ракети, що вийшли, долетіли до об'єкта.
Нагадаємо, 21 лютого сили оборони вдарили по підприємству, що долучене до виробництва міжконтинентальних балістичних ракет "Ярс", а також "Іскандерів", "Кинджалів" тощо.
