Ходжес: Договоренности с Россией бесполезны без мощной поддержки Украины

Любые будущие договоренности с Россией не будут иметь никакого веса, если Украина не получит достаточной поддержки от партнеров и не разовьет собственный оборонный потенциал. Бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес отметил, что доверять Москве невозможно, ведь она не выполняла соглашений без внешнего давления.

Об этом Бен Ходжес сообщил в интервью Новини.LIVE.

Ходжес о необходимости поддержки Украины

В своем интервью Бен Ходжес подчеркнул, что Россия не является стороной, на которую можно полагаться в выполнении каких-либо договоренностей, поскольку, по его словам, она придерживается соглашений лишь под принуждением. Он отметил, что без мощной международной помощи и развития собственной оборонной промышленности Украина не сможет гарантировать ни безопасность, ни устойчивость в будущем.

"Только украинцы могут определить, сколько еще они способны выдержать. Но как американец, как человек, живущий в Европе, я скажу: мы были бы дураками, если бы не поддерживали Украину. Мы уже сейчас ведем себя глупо, потому что не поддерживаем ее достаточно — ведь это в наших интересах", — отметил Ходжес.

Экс-командующий армией США в Европе также указал на то, что Россия на протяжении веков воспринимала свои огромные территории как стратегическое преимущество, однако сейчас это превратилось в ее слабость. По его словам, государство не способно обезопасить такую разветвленную инфраструктуру от ударов высокоточного оружия. Именно поэтому, считает генерал, реальная формула победы Украины заключается в продолжении ударов по критическим объектам.

"Я не вижу, чтобы Россия имела хоть какой-то интерес к переговорам. Пока они не чувствуют последствий, они не остановятся. Лавров недавно четко сказал госсекретарю США Рубио, что все российские требования остаются неизменными. Это не похоже на позицию стороны, которая хочет договариваться", — подчеркнул Ходжес.

