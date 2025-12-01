Годжес: Домовленості з Росією марні без потужної підтримки України

Бен Годжес. Фото: кадр із відео

Будь-які майбутні домовленості з Росією не матимуть жодної ваги, якщо Україна не отримає достатньої підтримки від партнерів і не розвине власний оборонний потенціал. Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес наголосив, що довіряти Москві неможливо, адже вона не виконувала угод без зовнішнього тиску.

Про це Бен Годжес повідомив в інтерв'ю Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Годжес про необхідність підтримки України

У своєму інтерв'ю Бен Годжес підкреслив, що Росія не є стороною, на яку можна покладатися у виконанні будь-яких домовленостей, оскільки, за його словами, вона дотримується угод лише під примусом. Він зазначив, що без потужної міжнародної допомоги та розвитку власної оборонної промисловості Україна не зможе гарантувати ні безпеку, ні стійкість у майбутньому.

"Тільки українці можуть визначити, скільки ще вони здатні витримати. Але як американець, як людина, що живе в Європі, я скажу: ми були б дурнями, якщо б не підтримували Україну. Ми вже зараз поводимось нерозумно, бо не підтримуємо її достатньо — адже це в наших інтересах", — зазначив Годжес.

Екскомандувач армії США в Європі також вказав на те, що Росія протягом століть сприймала свої величезні території як стратегічну перевагу, однак нині це перетворилося на її слабкість. За його словами, держава не спроможна убезпечити таку розгалужену інфраструктуру від ударів високоточної зброї. Саме тому, вважає генерал, реальна формула перемоги України полягає у продовженні ударів по критичних об’єктах.

"Я не бачу, щоб Росія мала хоч якийсь інтерес до переговорів. Поки вони не відчувають наслідків, вони не зупиняться. Лавров нещодавно чітко сказав держсекретарю США Рубіо, що всі російські вимоги лишаються незмінними. Це не схоже на позицію сторони, яка хоче домовлятися", — наголосив Годжес.

Нагадаємо, що Бен Годжес зазначив: українська армія стикається з низкою критичних викликів.

Раніше ми також інформували, що Годжес акцентував на тому, як безпілотники кардинально змінили характер російсько-української війни.