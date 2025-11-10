На таможне изъяли более 14 тысяч марок с нацистской символикой

Таможенник с марками. Фото: t.me/UkraineCustoms

В Украину из Польши хотели ввезти более 14 тысяч марок с символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима. Таможенники обнаружили их в пункте пропуска "Шегини — Медика".

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины в Telegram в понедельник, 10 ноября.

Таможенники изъяли марки с нацистской символикой

Работники таможни во время контроля обнаружили 14 487 почтовых марок, которые были скрыты среди подержанной одежды. Ориентировочная оценка стоимости изъятых вещей на теневом рынке превышает 1,5 миллиона гривен.

Изъятые марки. Фото: t.me/UkraineCustoms

Для прохождения таможенного контроля водитель выбрал полосу "красный коридор" и задекларировал 350 кг подержанной одежды.

"Однако во время таможенного досмотра авто таможенники обнаружили коллекцию марок, которые согласно Закону Украины № 317-VIII "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" является запрещенным к ввозу на таможенную территорию Украины", — говорится в сообщении.

Марка с нацистской символикой. Фото: t.me/UkraineCustoms

Марка, которую хотели ввезти в Украину. Фото: t.me/UkraineCustoms

По этому случаю составлен протокол о нарушении таможенных правил в соответствии с частью 3 статьи 471 Таможенного кодекса Украины.

Пост Гостаможслужбы. Фото: скриншот

