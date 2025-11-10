Видео
Главная Новости дня В Украину хотели ввезти 14 тысяч марок с нацистской символикой

В Украину хотели ввезти 14 тысяч марок с нацистской символикой

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 17:02
обновлено: 17:13
На таможне изъяли более 14 тысяч марок с нацистской символикой
Таможенник с марками. Фото: t.me/UkraineCustoms

В Украину из Польши хотели ввезти более 14 тысяч марок с символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима. Таможенники обнаружили их в пункте пропуска "Шегини — Медика".

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины в Telegram в понедельник, 10 ноября.

Читайте также:

Таможенники изъяли марки с нацистской символикой

Работники таможни во время контроля обнаружили 14 487 почтовых марок, которые были скрыты среди подержанной одежды. Ориентировочная оценка стоимости изъятых вещей на теневом рынке превышает 1,5 миллиона гривен.

Митники вилучили марки із нацистською символікою
Изъятые марки. Фото: t.me/UkraineCustoms

Для прохождения таможенного контроля водитель выбрал полосу "красный коридор" и задекларировал 350 кг подержанной одежды.

"Однако во время таможенного досмотра авто таможенники обнаружили коллекцию марок, которые согласно Закону Украины № 317-VIII "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" является запрещенным к ввозу на таможенную территорию Украины", — говорится в сообщении.

Марка з нацистською символікою
Марка с нацистской символикой. Фото: t.me/UkraineCustoms
Марка із нацистською символікою, яку хотіли ввезти в Україну
Марка, которую хотели ввезти в Украину. Фото: t.me/UkraineCustoms

По этому случаю составлен протокол о нарушении таможенных правил в соответствии с частью 3 статьи 471 Таможенного кодекса Украины.

null
Пост Гостаможслужбы. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области задержали трех мужчин, которые хотели нелегально сбежать из Украины.

Ранее в ГПСУ сообщили о снижении количества попыток незаконного пересечения границы.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
