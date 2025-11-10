Відео
Україна
До України хотіли ввезти 14 тисяч марок із нацистською символікою

До України хотіли ввезти 14 тисяч марок із нацистською символікою

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 17:02
Оновлено: 17:13
На митниці вилучили понад 14 тисяч марок із нацистською символікою
Митник з марками. Фото: t.me/UkraineCustoms

До України з Польщі хотіли ввезти понад 14 тисяч марок із символікою націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму. Митники виявили їх у пункті пропуску "Шегині — Медика".

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України в Telegram у понеділок, 10 листопада.

Читайте також:

Митники вилучили марки із нацистською символікою

Працівники митниці під час контролю виявили 14 487 поштових марок, які були приховані серед вживаного одягу. Орієнтовна оцінка вартості вилучених речей на тіньовому ринку перевищує 1,5 мільйона гривень.

Митники вилучили марки із нацистською символікою
Вилучені марки. Фото: t.me/UkraineCustoms

Для проходження митного контролю водій обрав смугу "червоний коридор" і задекларував 350 кг вживаного одягу.

"Однак під час митного огляду авто митники виявили колекцію марок, які згідно з Законом України № 317-VIII "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" є забороненим до ввезення на митну територію України", — йдеться у повідомленні.

Марка з нацистською символікою
Марка з нацистською символікою. Фото: t.me/UkraineCustoms
Марка із нацистською символікою, яку хотіли ввезти в Україну
Марка, яку хотіли ввезти в Україну. Фото: t.me/UkraineCustoms

За цим випадком складено протокол про порушення митних правил відповідно до частини 3 статті 471 Митного кодексу України. 

Допис Держмитслужби. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області затримали трьох чоловіків, які хотіли нелегально втекти з України.

Раніше у ДПСУ повідомили про зниження кількості спроб незаконного перетину кордону.

кордон Митна служба Адольф Гітлер Україна марки
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
