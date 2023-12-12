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В Польшу железной дорогой — ГУР помогло организовать движение грузовиков

12 декабря 2023 15:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Польшу железной дорогой — ГУР помогло организовать движение грузовиков
Грузовики на поезде. Фото: Цензор.net
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинская разведка помогла железнодорожникам организовать движение грузовиков между Украиной и Польшей. Это произошло после того, как страны согласовали таможенные и пограничные аспекты.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

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В ведомстве рассказали, что сотрудники ГУР помогли железнодорожникам организовать движение грузовиков между Украиной и Польшей. Это произошло после того, как страны согласовали таможенные и пограничные аспекты и договорились о движении грузовиков посредством железнодорожного транспорта.   

"С этой целью Укрзализныця организовала между государствами удобный маршрут, а также контрейлерный поезд для соответствующих нужд — на днях первая партия грузовиков из Украины уже прибыла таким образом в железнодорожную станцию Славкув в Польше. Далее грузовики будут двигаться к пунктам назначения автомобильными дорогами", — говорится в сообщении.

В разведке также добавили, что такой обнаруженный железнодорожный путь для перевозок в обоих направлениях планируется использовать регулярно и задействовать больше модернизированных платформ. Безопасность движения по территории Украины первого запуска маршрута обеспечили сотрудники ГУР.

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Напомним, 10 декабря в Польшу прибыла первая партия украинских грузовиков по железной дороге. После пересечения границы они поедут в свои пункты назначения автомобильными путями.

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