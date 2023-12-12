В Польшу железной дорогой — ГУР помогло организовать движение грузовиков

Грузовики на поезде. Фото: Цензор.net

Украинская разведка помогла железнодорожникам организовать движение грузовиков между Украиной и Польшей. Это произошло после того, как страны согласовали таможенные и пограничные аспекты.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

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Что говорят в ГУР

В ведомстве рассказали, что сотрудники ГУР помогли железнодорожникам организовать движение грузовиков между Украиной и Польшей. Это произошло после того, как страны согласовали таможенные и пограничные аспекты и договорились о движении грузовиков посредством железнодорожного транспорта.

"С этой целью Укрзализныця организовала между государствами удобный маршрут, а также контрейлерный поезд для соответствующих нужд — на днях первая партия грузовиков из Украины уже прибыла таким образом в железнодорожную станцию Славкув в Польше. Далее грузовики будут двигаться к пунктам назначения автомобильными дорогами", — говорится в сообщении.

В разведке также добавили, что такой обнаруженный железнодорожный путь для перевозок в обоих направлениях планируется использовать регулярно и задействовать больше модернизированных платформ. Безопасность движения по территории Украины первого запуска маршрута обеспечили сотрудники ГУР.

Напомним, 10 декабря в Польшу прибыла первая партия украинских грузовиков по железной дороге. После пересечения границы они поедут в свои пункты назначения автомобильными путями.