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До Польщі залізницею — ГУР допомогло організувати рух вантажівок

12 грудня 2023 15:03
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До Польщі залізницею — ГУР допомогло організувати рух вантажівок
Вантажівки на потягу. Фото: Цензор.net
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українська розвідка допомогла залізничникам організувати рух вантажівок між Україною та Польщею. Це відбулось після того, як країни узгодили митні та прикордонні аспекти. 

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України

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Що кажуть в ГУР

У відомстві розповіли, що співробітники ГУР допомогли залізничникам організувати рух вантажівок між Україною та Польщею. Це відбулося після того, як країни узгодили митні та прикордонні аспекти та домовилися про рух вантажівок за допомогою залізничного транспорту.   

"З цією метою Укрзалізниця організувала між державами зручний маршрут, а також контрейлерний поїзд для відповідних потреб — днями перша партія вантажівок з України уже прибула в такий спосіб до залізничної станції Славкув у Польщі. Далі вантажівки рухатимуться до пунктів призначення автомобільними дорогами", — йдеться у повідомленні. 

У розвідці також додали, що такий віднайдений залізничний шлях для перевезень в обох напрямках планують використовувати регулярно та задіяти більше модернізованих платформ. Безпеку руху територією України першого запуску маршруту забезпечили співробітники ГУР.

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Нагадаємо, 10 грудня до Польщі прибула перша партія українських вантажівок залізницею. Після перетину кордону вони поїдуть до своїх пунктів призначення автомобільними шляхами. 

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