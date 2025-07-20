Жены украинских послов в Пирогово. Фото: Новини.LIVE

В рамках ежегодной конференции послов, которая состоится на следующей неделе, жены украинских дипломатов посетили ярмарку Мастеров. Она прошла в рамках интерактивной программы ЧУМАЦКИЙ ШЛЯХ/QIRIM YOLU 20 июля в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Конференция послов Украины 2025 — детали

Мероприятие было организовано Министерством иностранных дел по инициативе Ассоциации супругов украинских дипломатов в рамках Ежегодной конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Второй год подряд конференция привлекает не только послов, но и также руководителей других иностранных ведомств, — отметила в комментарии Татьяна Сибига, жена министра иностранных дел Украины и руководительница Ассоциации супругов украинских дипломатов:

Татьяна Сибига. Фото: Новини.LIVE

"В этом году мероприятие посетит более 70 участниц, которые прибыли со всего мира для участия в конференции. Жены наших послов активно участвуют в отстаивании интересов страны. Образцом для нас является первая леди, у которой нет институциональной обязанности вести такую деятельность. Однако госпожа Елена показывает пример, как нужно действовать и как воплощать собственные проекты для защиты национальных интересов".

Жены украинских дипломатов. Фото: Новини.LIVE

По словам Татьяны Сибиги, жены украинских дипломатов воплощают проекты первой леди. В частности, это Книжная полка, распространение украинского языка за границей, крымскотатарских студий, благотворительные проекты, направленные на поддержку Фонда Елены Зеленской.

"Первая леди является для нас образцом, а проактивные жены привлекаются к своим собственным проектам. Каждая из них пытается быть полезной в стране пребывания", — подытожила Татьяна Сибига.

Напомним, по словам спикера МИД Георгия Тихого, Украина готовится к масштабной дипломатической ротации. В частности, планируется замена посла в США.