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Головна Новини дня До Києва зʼїхалися дружини українських послів — яка мета

До Києва зʼїхалися дружини українських послів — яка мета

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Дата публікації: 20 липня 2025 14:52
Конференція послів України 2025 - останні новини Новини.LIVE
Дружини українських послів у Пирогово. Фото: Новини.LIVE

В рамках щорічної конференції послів, що відбудеться наступного тижня, дружини українських дипломатів відвідали ярмарок Майстрів. Він відбувся у рамках інтерактивної програми ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ/QIRIM YOLU 20 липня у Національному музеї народної архітектури та побуту України.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Конференція послів України 2025 — деталі

Захід було організовано Міністерством закордонних справ за ініціативи Асоціації подружжів українських дипломатів у рамках Щорічної конференції керівників закордонних дипломатичних установ України. Другий рік поспіль конференція залучає не лише послів, а й також керівників інших закордонних відомств, — відмітила у коментарі Тетяна Сибіга, дружина міністра закордонних справ України та очільниця Асоціації подружжів українських дипломатів:

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Тетяна Сибіга. Фото: Новини.LIVE

"Цьогоріч захід відвідає понад 70 учасниць, які прибули з усього світу для участі у конференції. Дружини наших послів беруть активну участь у відстоюванні інтересів країни. Зразком для нас є перша леді, у якої немає інституційного обовʼязку вести таку діяльність. Проте пані Олена показує приклад, як потрібно діяти та як втілювати власні проєкти для захисту національних інтересів".

Дружини українських дипломатів
Дружини українських дипломатів. Фото: Новини.LIVE 

За словами Тетяни Сибіги, дружини українських дипломатів втілюють проєкти першої леді. Зокрема, це Книжкова полиця, поширення української мови за кордоном, кримськотатарських студій, благодійні проєкти, які спрямовані на підтримку Фундації Олени Зеленської.

"Перша леді є для нас зразком, а проактивні дружини залучаються до своїх власних проєктів. Кожна з них намагається бути корисною у країні перебування", — підсумувала Тетяна Сибіга.

Нагадаємо, за словами речника МЗС Георгія Тихого, Україна готується до масштабної дипломатичної ротації. Зокрема, планується заміна посла у США.

МЗС Україна війна в Україні дипломатія
Галина Остаповець - Журналіст
Автор:
Галина Остаповець
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