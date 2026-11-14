Понтонная переправа через реку Днепр под Херсоном. Фото иллюстративное: Минобороны

Временную модульную переправу длиной 50–60 метров можно собрать примерно за 10 дней. Речь идет о готовых конструкциях, которые не нужно изготавливать на заказ на заводах. В то же время использование железобетонных или металлических элементов, которые сначала необходимо изготовить, может существенно увеличить сроки работ.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил доцент кафедры мостов, туннелей и гидротехнических сооружений Андрей Корецкий, передает Новини.LIVE.

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Как можно строить модульные переправы

По словам Корецкого, модульные элементы можно собирать по принципу конструктора, а затем надвигать и монтировать между стационарными или капитальными опорами.

"Если использовать модульные конструкции, которые собираются как условное Лего, то примерно 50–60 метров пролета, то есть между двумя стационарными или капитальными опорами, на которых этот пролет может опираться, то сама сборка, установка и монтаж этого пролета могут занять примерно 10 дней", — пояснил он.

В то же время этот срок касается непосредственно монтажа одного прогона, а не обустройства всей переправы. Перед началом движения транспорта необходимо подготовить территорию с обоих берегов, в частности обеспечить надлежащие подъезды и выезды. Объем таких работ будет зависеть от того, насколько интенсивное движение планируется организовать.

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Корецкий подчеркнул, что временные и понтонные конструкции имеют ограниченную пропускную способность. В частности , транспорт на понтонной переправе движется последовательно и со значительно меньшей скоростью, чем на обычных мостах.

"Это конструкция, где один за другим на определенном расстоянии со скоростью 10, максимум 20 километров в час по полотну, по этому понтостилю, движутся транспортные средства. Это не похоже на движение по мостам, которое мы сейчас можем, например, наблюдать в Киеве", — отметил специалист.

Если переправа рассчитана на небольшое количество автомобилей, подготовка подъездных путей может быть проще. В частности, не возникнет необходимости в устройстве дорожного покрытия с повышенной прочностью, необходимого для интенсивного движения.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска систематически атакуют мостовую инфраструктуру в Киеве, Запорожье, Днепре и Харькове, пытаясь нарушить транспортное сообщение и логистику. В ответ правительство утвердило проект строительства 21 альтернативной мостовой переправы через реки, в частности Днепр.

Как сообщали Новини.LIVE, эксперт по градостроительству Виктор Глеба предупредил об аварийном состоянии моста Патона в Киеве. По его словам, любое попадание российской ракеты в прогоновую или опорную часть конструкции может привести к обрушению пролетов и полной остановке движения.