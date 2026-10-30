Поврежденный мост в Киеве. Фото: Reuters

В Украине планируют построить 21 альтернативную мостовую переправу, в том числе через Днепр, чтобы обеспечить транспортное сообщение и логистику на фоне российских атак на мостовую инфраструктуру. Работы в Киеве уже начались, а первые переправы должны заработать в начале 2027 года. По словам министра Николая Калашника, соответствующий правительственный проект предусматривает оперативное строительство альтернативных мостов.

Об этом министр сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Новини.LIVE.

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Киев приступил к строительству альтернативных мостов

"В течение последнего месяца РФ систематически наносит удары по мостовой инфраструктуре Украины, пытаясь нарушить транспортное сообщение и логистику. Зафиксированы массированные удары в Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове. Времени на раздумья нет, поэтому мы должны принимать оперативные решения", — отметил Калашник.

По его словам, правительство одобрило проект, который должен обеспечить быстрое строительство альтернативных мостовых переправ через реки, в частности через Днепр. Всего планируется реализовать 21 такой объект.

Министр добавил, что работы в Киеве уже начались, а первые альтернативные мосты должны заработать в начале следующего года. Ответственность за реализацию проекта взяла на себя центральная власть.

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Как писали Новини.LIVE, 22 октября в Киеве после российской атаки ограничили движение транспорта по Южному мосту. Проезд перекрыли в направлении с правого на левый берег столицы из-за повреждений инфраструктуры. Водителей призвали учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Сегодня, 30 октября, в Киеве постепенно возобновляют движение автомобилей по Южному мосту с левого на правый берег. Сначала проезд разрешили по одной полосе для транспорта весом до 10 тонн, в том числе легковых автомобилей. В направлении с правого на левый берег движение пока остается закрытым из-за технических работ.